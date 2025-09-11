サマージャンボ1等は「5億円」！ もし当たってたら“会社を辞めて”大丈夫？ 物価上昇中の今、退職するのは「高リスク」でしょうか？

5億円を毎月の生活費に換算するといくら？

まず、宝くじの当せん金5億円を「今後の生活資金」として考えてみます。例えば、50年間（600ヶ月）にわたって使うとすると、1ヶ月あたり83万円以上が使える計算になります。

総務省の家計調査によると、2024年の2人以上世帯の消費支出の平均は月間で約30万円ですので、月83万円超となれば、多くの世帯においてかなり余裕のある暮らしができるでしょう。多くの場合は住宅ローンや家賃を払っても十分に残りますし、旅行や趣味に使う余裕も出てきます。

つまり「お金の心配をせず、普通以上の生活を送る」という観点では、5億円あれば現状では働かずとも十分暮らしていける、と考えても大きな問題はないでしょう。



物価上昇を考えると意外と余裕がない？

基本的には5億円あれば普通以上の生活はできそうですが、注意したいのは物価上昇（インフレ）の影響です。日本は長らくデフレ傾向といわれてきましたが、近年はエネルギー価格や食品価格を中心に上昇が続いています。

総務省の消費者物価指数によると、2020年を100とした場合、2024年は108.5となっており、わずか4年間で8.5％の物価上昇があったことになります。つまり、2020年に月30万円で暮らせていた家庭は、2024年には同じ生活をするのに32万5000円ほど必要になっているということです。

このペースが続けば、20年後・30年後には生活費はさらに膨らんでいきます。今の物価水準で「月80万円あれば余裕」と感じても、将来的にはそれが「そこまでぜいたくではない」と感じる可能性も否定できません。



5億円で会社を辞める場合のリスク

物価上昇リスクはあるとはいえ、現状では5億円という金額は普通に暮らす分には十分すぎる額といえるでしょう。ただし、生活スタイルや家族構成によっては注意が必要です。

現在は仕事をしている時間が自由な時間になると、今まで以上に支出が増えることも考えられます。そして、毎月100万円以上を使うような豪華な暮らしを続ければ、資金の減りが早まり、50年間もたない可能性もありますし、医療費や介護費用など、老後に予想外の支出が発生する可能性もあります。

さらに、物価上昇が長期的に続けば、実質的な購買力は目減りしていくかもしれません。こうした点を踏まえると、「5億円当たったから、すぐに会社を辞めても絶対大丈夫」と断言するのは、当せんした年齢にもよりますがリスクがあるといえるでしょう。



まとめ

サマージャンボ宝くじの1等の5億円に当せんすれば、月83万円以上を50年間使える計算となり、大抵のケースでは働かずに普通以上の生活を維持できるでしょう。しかし、直近4年間で8.5％の物価上昇が見られたように、今後のインフレによっては余裕がなくなる可能性もあります。

「もし自分が当たったら……」と夢を描きつつも、現実的には資産の運用や生活設計が欠かせません。5億円という大金は十分すぎる財産ですが、長い人生を考えると、上手に管理してこそ本当の安心につながるでしょう。



出典

執筆者：FINANCIAL FIELD編集部

ファイナンシャルプランナー