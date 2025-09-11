「ゴールドカード=空港ラウンジ無料」と思ってたら、一部しか利用できずショック！「軽食・アルコール付き」には入れない？“3つの空港ラウンジ”の違いを解説

年会費無料でも利用可能！ ゴールドカードで利用できる「カードラウンジ」

年会費が無料、または一定の条件を満たすことで無料になるゴールドカードで利用できるのは、主に「カードラウンジ」です。

カードラウンジは、複数のクレジットカード会社が共同で運営しており、国内の主要空港に設置されています。利用方法は簡単で、対象のゴールドカードと当日の搭乗券を受付で提示するだけです。ラウンジ内では、ソフトドリンクが無料で提供されているほか、新聞や雑誌を読んだり無料Wi-Fiを利用したりできます。

ただし、注意点もあります。まず、同伴者は基本的に有料です。家族で利用する際は、追加の費用がかかることを覚えておきましょう。また、アルコール類や軽食が用意されているラウンジもありますが、これらは一部有料になる場合があります。

コストを抑えて空港ラウンジの雰囲気を楽しみたい人や、国内出張が多い人にとっては、年会費無料のゴールドカードの特典は費用対効果の高い選択肢といえるでしょう。



豪華な食事やアルコールが飲み放題で、シャワーも利用できるのが「航空会社ラウンジ」です。JALの「サクララウンジ」やANAの「ANAラウンジ」がこれにあたります。

これらは、航空会社が自社の上級会員やビジネスクラス以上の搭乗者向けに運営しているラウンジです。そのため、提供されるサービスの質は、カードラウンジとは大きく異なります。ビュッフェ形式の温かい食事や種類豊富なアルコールを楽しめるほか、シャワールームも完備されており、出発前にリフレッシュできます。

その分、利用条件は厳しく、ゴールドカードを持っているだけでは入れません。

利用するには、飛行機に何度も搭乗して、マイレージプログラムの上級会員になるか、またはファーストクラスやビジネスクラスなどの上位クラスの航空券を購入する必要があります。特定の航空会社を頻繁に利用する人であれば、上級会員を目指すことで、毎回この特別な空間を利用できるようになります。



世界の空港で活躍！「プライオリティ・パス」で入れる海外のVIPラウンジ

海外旅行や海外出張の機会があるなら、「プライオリティ・パス」というサービスが役立ちます。プライオリティ・パスは、航空会社や搭乗クラスに関係なく、世界中の提携ラウンジを利用できる会員制サービスです。

最大の強みは、その広大なネットワークです。世界145ヶ国、600以上の都市で1700ヶ所以上のラウンジや空港サービスを利用できます。

提携先にはサービスが充実したラウンジも多く、海外の空港で乗り継ぎ時間が長い場合などに、その利便性がより発揮されます。ラウンジによっては、食事やアルコール、シャワーも無料での利用が可能です。

プライオリティ・パスは、公式サイトから申し込む場合は年会費がかかりますが、一部のクレジットカードには特典として付帯しています。主に年会費が数万円以上のプラチナカードが対象ですが、海外渡航が多い人にとっては年会費以上の価値を実感できるでしょう。



あなたの旅のスタイルはどれ？ ラウンジの種類を知って賢くカードを選ぼう

空港ラウンジには「カードラウンジ」「航空会社ラウンジ」「プライオリティ・パスで利用できるラウンジ」の3種類があり、それぞれサービス内容や利用条件が異なります。

たまの国内旅行や出張で気軽に利用したいなら、年会費無料のゴールドカードで利用できる「カードラウンジ」で十分でしょう。

より上質なサービスを求めるなら、特定の航空会社を使い続けて「航空会社ラウンジ」の利用資格を得るのがおすすめです。

そして、国内外を問わずアクティブに旅するなら、「プライオリティ・パス」を付帯したカードが便利です。

まずは年会費無料のゴールドカードから始めて、自身のライフスタイルに合わせて、より満足度の高いラウンジ利用を目指すかどうか検討してみてはいかがでしょうか。



出典

日本航空株式会社 JAL国内線ラウンジサービス

全日本空輸株式会社 ANAラウンジサービス（国内線）

プライオリティ・パス

執筆者 : 山口克雄

2級ファイナンシャル・プランニング技能士