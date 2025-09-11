阿部サダヲ「しあわせな結婚」セレブ芸能人からの反響明かす「日本のドラマはハマらないらしいんですけど」
【モデルプレス＝2025/09/11】俳優の阿部サダヲと松たか子が9月11日、都内で開催されたドラマ「しあわせな結婚」最終回目前の囲み取材に、脚本の大石静氏とともに出席。本作の反響を明かした。
【写真】「しあわせな結婚」板垣李光人、プロ級のデッサン
本作は夫婦の愛を問うマリッジ・サスペンス。人気弁護士の原田幸太郎（阿部）は、50年間独身を貫いてきたが、高校の美術教師・鈴木ネルラ（松）との運命の出会いで電撃結婚。しかし結婚後、愛する妻が抱える大きな秘密が明らかになっていく。
冒頭、完成した最終回の感想を尋ねられた阿部は「こうやって終わるんだ、なるほど、と思いました」とネタバレに配慮しながら回答。松は「8話までにいろんなことが起きて、乗り越えられていたのか分からないですけど、それを経ての『これが最終回なんだな』と、ちょっとしみじみ」と語り、「ネルラに関しては、どうしても話す順番というか、秘密事を小出しにしないといけないんだな、って。まだある、まだあるっていう（笑）。どこまで扉が閉まってるのか、まだ出てくるので、『なんだろう？』とドキドキしながら楽しみにしていただきたい」と呼びかけた。
本作に対する反響については、大石氏が「会って私に何か言ってくれる人っていうのは、概ねひどいことは言わないんですよね」としつつ、「放送が出てもまだ書いてましたから、だからといって、信じた道を行くというか『うちのチームでこういう風にやる』ということは、揺らぐことはないです。どんな感想が聞こえてきても」と断言。「なので、感想は『そうなんだ』と思うだけですね」と口にした。
次に阿部は「昨日、ちょっとたまたま叶美香さんにお会いすることがあって」と打ち明け、「（叶）恭子さん、お姉様が、あまり日本のドラマはハマらないらしいんですけど、これはハマってるらしいです。それはちょっと嬉しかったです」と叶恭子が本作にハマっているらしいと聞いた喜びを告白。松は「先日、うちのマンションであんまり普段お会いしない方とエレベーターが一緒になりまして。その方がロビー階に着いて、降り際に『ドラマ観てます』とそっと話しかけて、さっと去っていってくれて」と打ち明け、「それが一番嬉しかったです。『このために頑張ってるんだ』と思えた」と笑顔で語った。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】「しあわせな結婚」板垣李光人、プロ級のデッサン
◆阿部サダヲ「しあわせな結婚」叶美香からの反響明かす
本作は夫婦の愛を問うマリッジ・サスペンス。人気弁護士の原田幸太郎（阿部）は、50年間独身を貫いてきたが、高校の美術教師・鈴木ネルラ（松）との運命の出会いで電撃結婚。しかし結婚後、愛する妻が抱える大きな秘密が明らかになっていく。
本作に対する反響については、大石氏が「会って私に何か言ってくれる人っていうのは、概ねひどいことは言わないんですよね」としつつ、「放送が出てもまだ書いてましたから、だからといって、信じた道を行くというか『うちのチームでこういう風にやる』ということは、揺らぐことはないです。どんな感想が聞こえてきても」と断言。「なので、感想は『そうなんだ』と思うだけですね」と口にした。
次に阿部は「昨日、ちょっとたまたま叶美香さんにお会いすることがあって」と打ち明け、「（叶）恭子さん、お姉様が、あまり日本のドラマはハマらないらしいんですけど、これはハマってるらしいです。それはちょっと嬉しかったです」と叶恭子が本作にハマっているらしいと聞いた喜びを告白。松は「先日、うちのマンションであんまり普段お会いしない方とエレベーターが一緒になりまして。その方がロビー階に着いて、降り際に『ドラマ観てます』とそっと話しかけて、さっと去っていってくれて」と打ち明け、「それが一番嬉しかったです。『このために頑張ってるんだ』と思えた」と笑顔で語った。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】