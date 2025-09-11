タレントの神田うのさんが2025年9月11日にインスタグラムを更新し、人気YouTuberのヒカルさんの人柄を絶賛した。

「ヒカルさんらしく突き進んでいって」

神田さんは6月7日、結婚したヒカルさんのYouTubeチャンネルに出演。その際、ヒカルさんがプロデュースしているサプリメント「P3」のアンバサダーに神田さんが就任したことが明かされていた。

神田さんは11日にインスタグラムで、「P3」の撮影時のものだというヒカルさんとのツーショット写真を公開した。

ヒカルさんに会うのはこれが3回目だったといい、神田さんは、「ご本人のYouTubeに呼んで頂いた時に私がお持ちしたご結婚お祝いのお花のお礼にと、マスカットのお菓子を贈ってきたり（しかもたまたま娘が大好きな物でした）今回の撮影時には私にだけでなくマネージャーにまで菓子折りをお持ち下さったりと、お若いのにちゃんと気を遣えるキチンとされた方です」と気遣いをしてくれたことを明かし、大絶賛した。

また、「お若くて、しかも新しい分野でご成功されているので嫉妬や妬みでヤイヤイ外野がうるさい（意地悪）事もおありのようですが、ヒカルさんはヒカルさんらしく突き進んでいって欲しいと思っています」とヒカルさんにメッセージを送っていた。

最後には、「これからも新感覚でどんなご活躍をされていくのかビジネスマンとして更なる成長をされるであろうヒカルさんの未来も楽しみにしています」とつづっていた。