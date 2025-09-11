島崎和歌子、飲み友達・ヒコロヒーの“乙女な部分”語る
タレントの島崎和歌子（52歳）が、9月10日に放送されたバラエティ番組「ぽかぽか」（フジテレビ系）に出演。飲み友達でもあるヒコロヒーの“乙女な部分”を語った。
著書「黙って喋って」で島清恋愛文学賞を受賞した恋愛小説家でタレントのヒコロヒーが、番組のゲストとして登場。
恋愛小説を書いたことから、ハライチ、神田愛花のMC陣より「小説にあるような恋愛経験があるっぽい」「ひどい恋愛とかが多めとか？」とイジリ気味の質問が出るが、ヒコロヒーは「そんなことはないです。そんなことはない。そんなこともないよ！いい人だった」と答える。
また、ヒコロヒーの飲み友達で、「ぽかぽか」木曜レギュラーの島崎和歌子がVTR出演し、ヒコロヒーについて「もう恋愛小説で賞を獲った先生ですから」と賞賛する一方で、「言っていいのかな？ 私は他人の恋愛に興味ないのね。でも、飲んでいた時に、（ヒコロヒーが）前の男性と別れた時で、ちょっと引きずっていて『すごくええ人やった……』って言いながら飲んでて。ついつい別れた人の悪口とか愚痴を言いたいものだけど、（ヒコロヒーは）言わなくて『すごくええ人やったんです』って乙女っていうか。別れた相手の幸せを願う感じのタイプなんだと思って」と語る。
VTRを見たヒコロヒーは「引きずっていたわけではなく『なんで別れたの』と聞かれたから答えただけです」と話し、振る方と振られる方では、振られる方が多いが、別れても悪口は言わないそうで「振られて悪口言いだしたら終わりですよ」と語った。
