ホンダ「新型N-ONE e：」発表！ “3種類”の「専用エクステリア」＆“利便性アップ”のアイテムが魅力！ ホンダアクセス「プレミアムスタイル」カスタムパーツ登場！

内外装ともに魅力を高めるアクセサリーも登場！

2025年9月11日、ホンダアクセスは「N-ONE e：（エヌワン イー）」に対応する純正アクセサリーを同月12日に発売すると発表しました。

N-ONE e：はホンダが同月12日に発売する軽乗用電気自動車で、航続距離WLTCモード295kmを実現した注目の新モデル。

【画像】超いいじゃん！ これがホンダ新型「N-ONE e：」のカスタムです！（30枚以上）

ホンダアクセスは、このEVの魅力をさらに広げる純正アクセサリー群を投入し、ユーザーのライフスタイルをサポートします。

ホンダアクセスが発表した「N-ONE e：」の純正アクセサリーとは？

N-ONE e：は、ホンダの軽自動車「N-ONE」をベースに開発されたEVで、コンセプトは「e：Daily Partner（＝日常のパートナー）」。

日常生活での扱いやすさや愛着の湧くデザインを重視し、初代N360から受け継ぐ「M・M思想（マン・マキシマム／メカ・ミニマム）」を継承しています。

フロア下に配置された薄型バッテリーにより、N-ONE同様の広い室内空間と多彩なシートアレンジを実現。

シングルペダルコントロールや低重心設計による安定性も備え、街乗りから長距離移動まで幅広く対応します。

また、環境負荷低減にも配慮しており、フロントグリルにはリサイクル材、内装にはバイオ樹脂や再生素材を積極的に採用。

EVならではの静粛性とクリーンな走りに加え、給電機能やV2H（Vehicle to Home）にも対応し、“次世代の軽”を象徴する存在となっています。

今回、発表されたN-ONE e：用純正アクセサリーには、EVならではの利便性を高める充電・給電アイテムと、自分らしさを演出するエクステリアアイテム、そして居心地の車内空間に仕立てあげるインテリアアイテムが設定されました。

純正アクセサリー開発責任者の杉山大介氏は、同社のカスタムについて、

「今回、車両のターゲットが40代、50 代の女性ということで、我々としては寄り添う形で、特に内装の使いやすさを重視しました。

また、外装はちょっと遊んでいただくような形でピンストライプやステッカーを用意して、女性だけではなくて男性でも楽しめる幅広いユーザーが楽しめる仕様にしています」

と語っていました。

ホンダ「N-ONE e：」純正アクセサリー開発責任者の杉山大介氏

まず注目されるのは、家庭での充電をサポートする「Honda EV Charger（ホンダ イーブイ チャージャー）」（22万2200円／消費税込み、以下同）です。

一般家庭のAC200Vに対応した普通充電器で、6kWの出力により従来の3kWタイプに比べて約半分の時間で充電が可能。

N-ONE e：だけでなく、Hondaが販売してきた主要なEV・PHEVにも対応し、5年間の本体保証が付帯します。

Hondaロゴ入りのコンパクトなデザインは住宅環境に調和し、別体式コネクターホルダーによって柔軟な設置が可能となっています。

さらに、アウトドアや災害時に活躍する「AC外部給電器（Honda Power Supply Connector）」（2万9700円）もラインナップ。

車両の駆動用バッテリーを活用し、最大1500Wまでの電気製品を使用できます。

加えて、施錠中でも残量がひと目で分かる「充電インジケーター」（3万1900円）や、充電ポートを外的要因から守る「ポートリッドカバー」（1万6500円）など、日常と非常時の両面で安心を支える装備が揃っています。

エクステリアでは、3種類のコーディネートスタイルを提案。

「Premium Style（プレミアムスタイル）」はブラック×シルバーの加飾を効かせ、上質さを強調。

「Sporty Style（スポーティスタイル）」では「ブラックエンブレム」（1万5400円）やデカール、「テールゲートスポイラー」（2万7500円）を組み合わせ、精悍な印象を演出します。

そして「Casual Style（カジュアルスタイル）」はピンストライプやアルミホイール「MG-022」（2万7500円／本）を組み合わせ、軽やかで親しみやすい仕上がりとなっています。

インテリア関連では、「アームレストコンソール（小物入れ付き）」（2万515円、サブアタッチメント込）、「USBポートチャージャー」（1万3200円、取付アタッチメント込）のほか、LEDイルミネーションを備えた「インテリアイルミパッケージ」（2万5300円）などを設定。

純正「フロアカーペット（スタンダートタイプ）」（2万2000円）にはリサイクル素材を採用し、EVらしい環境性能と快適性を両立しています。

近未来的な加飾パーツとあわせ、日常をより上質に彩る仕様となっています。

※ ※ ※

ホンダアクセスが用意したN-ONE e：純正アクセサリーは、単なる付加価値ではなく、EVを日常に溶け込ませ、楽しみを広げるための提案です。

レジャーや非常時に頼れる給電機能、自分らしさを演出できるスタイリングパーツ、そして居心地を高めるインテリア装備。

それらはすべて、N-ONE e：を“e：Daily Partner”としてさらに魅力的な存在へと引き上げています。