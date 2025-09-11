１１日前場の香港マーケットは、主要８８銘柄で構成されるハンセン指数が前日比７５．４１ポイント（０．２９％）安の２６１２４．８５ポイント、本土企業株で構成される中国本土株指数（旧Ｈ株指数）が４４．９６ポイント（０．４８％）安の９２８３．２０ポイントと５日ぶりに反落した。売買代金は１７６３億３７１０万香港ドルにやや拡大している（１０日前場は１６９６億１４４０万香港ドル）。

米中の指標発表が気がかり材料となる流れ。米国では１１日、米金融政策に与える影響が大きい８月の消費者物価指数（ＣＰＩ）、中国では来週１５日に８月の小売売上高や鉱工業生産、１〜８月の不動産投資などが公表される予定だ。中国のデフレ懸念も改めて不安視。１０日発表された８月の中国物価統計では、消費者物価指数（ＣＰＩ）が前年同月比でマイナス０．４％と前月の横ばいから下落に転じた。内需の弱さが指摘されている。

ただ、下値は限定的。中国の政策に対する期待感は根強く、指数は徐々に下げ幅を縮小した。中国当局はこのところ、人工知能（ＡＩ）技術を軸とした産業支援、「ＡＩ＋」政策に注力しているほか、消費刺激、「内巻」（過当競争）是正など景気対策を相次ぎ打ち出している。（亜州リサーチ編集部）

ハンセン指数の構成銘柄では、医薬の下げが目立つ。翰森製薬集団（３６９２／ＨＫ）が９．２％安、石薬集団（１０９３／ＨＫ）が７．６％安、中国生物製薬（１１７７／ＨＫ）が５．５％安、薬明生物技術（２２６９／ＨＫ）が４．１％安で引けた。米国の圧力を警戒。外電は１０日、消息筋情報として、トランプ米大統領は中国の医療品に対する「厳しい規制」を検討しているもようと伝えた。中国の医薬品パイプライン（新薬候補）はここ数年で拡大し、足もとでは米製薬企業が中国企業から新薬候補を導入する大型のライセンス契約が増えている。

中国の不動産セクターも安い。雅居楽集団ＨＤ（３３８３／ＨＫ）が５．５％、広州富力地産（２７７７／ＨＫ）が４．１％、旭輝ＨＤ（８８４／ＨＫ）が２．８％、建発国際投資集団（１９０８／ＨＫ）が２．２％ずつ下落した。

自動車セクターもさえない。理想汽車（２０１５／ＨＫ）が３．４％安、長城汽車（２３３３／ＨＫ）が３．３％安、浙江零ホウ科技（９８６３／ＨＫ）と小鵬汽車（９８６８／ＨＫ）がそろって２．２％安と値を下げた。

半面、非鉄セクターはしっかり。中国宏橋集団（１３７８／ＨＫ）が４．０％、洛陽モリブデン集団（３９９３／ＨＫ）が３．９％、中国アルミ（２６００／ＨＫ）が３．６％、江西銅業（３５８／ＨＫ）が３．２％ずつ上昇した。

半導体やクラウドの銘柄群も物色される。英諾賽科（蘇州）科技（２５７７／ＨＫ）が１０．８％高、中芯国際集成電路製造（ＳＭＩＣ：９８１／ＨＫ）が６．０％高、華虹半導体（１３４７／ＨＫ）が５．８％高、商湯集団（センスタイム・グループ：２０／ＨＫ）が６．０％高、北京第四範式智能技術（６６８２／ＨＫ）が４．２％高と値を上げた。

本土マーケットは続伸。主要指標の上海総合指数は、前日比１．１２％高の３８５５．１０ポイントで前場の取引を終了した。ハイテクが高い。軍需産業、インフラ建設、自動車、不動産、素材なども買われた。半面、医薬は安い。エネルギー、公益、銀行も売られた。

（編集担当：亜州リサーチ＝サーチナ）