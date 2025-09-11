【国際親善試合】アメリカ代表 2ー0 日本代表（日本時間9月10日／Lower.com フィールド）

【映像】神トラップ→ドリブル→スルーパス炸裂

日本代表FW伊東純也が見せた神トラップからの稲妻ドリブル、さらにFW南野拓実に通したスルーパスがSNS上で話題となっている。

日本代表は日本時間9月10日、アメリカ遠征の第2戦でアメリカ代表と対戦。メキシコ代表戦から中2日のハードスケジュールのため先発11人を入れ替えて臨んだが、ゴールを奪えずに0ー2の敗戦となった。

右のシャドーとして先発出場した伊東は、長友が下がった後半からキャプテンマークを巻いてピッチに立った。迎えた80分、日本代表はCKの守備で南野がボールを大きくクリアすると、伊東が落下点に入る。

右足を上げてボールを踏むようにして勢いを殺すと、すかさず左足のタッチで一気に加速して、対応したルカ・デラトーレを引き剥がした。さらに、セルジーニョ・デストがカバーに入ると反転しながら時間を作り、裏に飛び出した南野に合わせて体勢を崩しながらのピンポイントスルーパスを配球。最終的に決定機とはならなかったが、伊東が巧みなトラップとキャリー、さらにはスルーパスで日本代表の攻撃を加速させた。

このプレーにSNSのファンたちも反応。「そして伊東純也、すごすぎ」「純也くんのトラップえぐ」「純也うますぎて草」「やっぱ伊東純也はバカうめぇ」「トラップもうまいしそこからのスルーパスもえぐいて」「純也くん今の南野へのパスなんや！めっちゃ良いやん！！！」「今のワン・ツーのリズムでのトラップやばいやろ」「2点追いかける流れで完全にスイッチ入ったな」など伊東を称えるコメントで溢れた。

アメリカ遠征で2戦無得点の1分1敗で終えた日本代表。10月のインターナショナルマッチウィークでは、10日のパラグアイ代表、14日にブラジル代表とホームで対戦する。

（ABEMA／サッカー日本代表）