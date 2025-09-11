【コスメキッチン限定】ルミネカード10%OFFで人気キットも再販♡

2025年9月18日(木)～9月24日(水)の期間、ルミネカード10%OFFキャンペーンが開催されます。Cosme Kitchen（コスメキッチン）、Biople（ビープル）、Biop（ビオップ）では、この期間だけのお得な限定キットや人気アイテムの再販、豪華なノベルティが多数登場。ナチュラル&オーガニック派の方にぴったりの充実ラインナップで、秋のショッピングをもっと楽しめる一週間になりそうです♪

お得な限定キットで美と健康をサポート

青パパイヤ酵素限定キット

青パパイヤ酵素を贅沢に楽しめる「青パパイヤ酵素限定キット」（5,600円税込）は、粒タイプからシートマスク、酵素入りスイーツまでが揃ったスペシャルセット。

働く食物繊維モロヘイヤ100％あおつぶ

モロヘイヤ由来の「働く食物繊維モロヘイヤ100％あおつぶ」42包＋6包入りは3,294円（税込）で登場。

ドリームフローラVCショット

さらにto/oneからは、ビタミンCと乳酸菌を組み合わせた「ドリームフローラVCショット」大容量60包入り（8,748円税込）もラインアップ。

内側からも外側からもケアしたい方におすすめです。

FEMMUEの最高峰エイジングケア♡カメリア由来の新オイル＆クリーム

miffyコラボが再販♡大人かわいいアイテム

miffy アセテートへアクリップセット/miffy アセテートバンスクリップ

miffy 伸縮エコバッグ

即完売したmiffy×Cosme Kitchenの人気シリーズが嬉しい再登場。

アセテート素材の「miffyアセテートヘアクリップセット」（2pcs/1,980円税込）や「バンスクリップ」（1pc/1,980円税込）、伸縮自在の「miffyエコバッグ」（1,980円税込）が揃います。

環境に優しいセルロースアセテート*¹を採用したアイテムは、肌にもやさしく上品な質感。大人のコーデに遊び心を添えるアイテムとしてギフトにもぴったりです。

*¹セルロースアセテートは、「綿花」や「木材バルプ」と「酢酸」の反応によってつくられる、1800年代に開発された長い歴史のある植物由来（Bio-Based）の素材です。

豪華ノベルティでお買い物がさらに楽しく

対象店舗での購入やお取り置きで、人気ブランドのスキンケアやサプリメントがノベルティとしてもらえるチャンスも。

Cosme Kitchenでは税抜8,000円以上で「to/one」や「enn you」、1万円以上で「trilogy」セット、1万3,000円以上で「O by F」シリーズの豪華ミニサイズが登場。

Biopleでも同様に、5,000円から13,000円までの価格帯で段階的に限定アイテムが用意されています。

数量限定なので、早めのチェックがおすすめです。

秋のショッピングをお得に楽しむチャンス♡

今回のルミネカード10%OFFキャンペーンは、ナチュラル&オーガニックなライフスタイルを提案するCosme KitchenやBiopleでしか手に入らない限定アイテムや豪華ノベルティが充実。

普段から愛用している方はもちろん、初めて手に取る方にもおすすめの絶好の機会です。気になる商品は早めにチェックして、秋のショッピングを思い切り楽しんでみてくださいね♡