タレント鈴木紗理奈（47）武田真治（52）が、10日放送のTOKYO FM「TOKYO SPEAKEASY」（月〜木曜深夜1時）に出演。共演したフジテレビ系人気番組「めちゃ×2イケてるッ!」の思い出を振り返った。

同番組の前身となった「めちゃ×2モテたいッ!」（95年）では元々、雛形あきこ（47）と武田が最初にキャスティングされており、プロデュースした元フジテレビプロデューサー片岡飛鳥氏が、雛形と“真逆”のキャラをオーディションで探した結果、紗理奈が起用された経緯が説明された。

その会話の流れで、紗理奈と雛形が同い年であることも触れられ、武田が「ちょっと遠慮してたよね、雛形さんというものに」と質問。紗理奈は「そんなことないよ…やめなさいよ」と全否定したが、武田が「遠慮と言うのかな、立ててたというか」と言い直した。ただ紗理奈は「そんなことないよ、仲良くやってましたよ」と断言した。

紗理奈は逆に「聞きましたよ、シンディ」と武田の愛称を呼びかけ「シンディってすごい気さくやん。プライベートでも仲良くさせてもらって、メンバーの中でもしゃべりやすい人に入るんだけど、雛形さんといる時、全然しゃべらへんって聞いたけど。あなたの方こそ、雛形さんを何か…」と、距離があったと指摘。武田は苦笑しながら「今日、雛形さんも呼ぶべきだった？」と応じると、紗理奈も「呼ぶべきでしょ。これ何か、いないから、ホントは確執あるのか？ みたいになっちゃう」と笑った。

武田は雛形について「いや違う、雛ちゃんって、ちょっとピリッとしない、と言うか」と直球のワードで説明すると、紗理奈から「やめろ！」とツッコミも。武田は続けて「美人さんオーラ出ている、というか。かんだ鼻の紙を投げ付けられないじゃん」と語り、紗理奈は「普通投げ付けへんって」と苦笑したが、武田は「紗理奈には投げ付けられる。だって打ち返してくれるじゃん」と距離感の違いを説明した。