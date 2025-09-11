「ナンバープレートにしたい」と思う島根県の地名ランキング！ 2位「松江市」を抑えた1位は？【2025年調査】
ナンバープレートに刻まれる地名は、地域の個性や誇りを映し出す小さな看板のような存在です。もし実現したら嬉しいと感じる地名には、その土地ならではの魅力や響きの良さが込められており、ドライバーの気持ちを明るくしてくれる力があります。
All About ニュース編集部では、2025年9月3〜5日の期間、全国20〜70代の男女238人を対象に、「あったら嬉しいナンバープレートの地名」に関するアンケートを実施しました。その中から、「ナンバープレートにしたい」と思う島根県の地名ランキングの結果をご紹介します。
【5位までの全ランキング結果を見る】
回答者からは「松江城があったり歴史文化の上でも中心地だと思うから」（40代女性／埼玉県）、「県庁所在地であり、観光地としての知名度も高く、多くの人に馴染みのある地名だからです」（30代女性／大阪府）、「松江という字面に古の趣を感じるので」（50代男性／埼玉県）といった声が集まりました。
回答者からは「神話のふるさとで、出雲大社や須佐神社などの歴史的遺産があり古代のロマンを感じさせます」（60代男性／兵庫県）、「縁結びで有名なので、御利益がありそうだからです」（30代女性／兵庫県）、「うさぎのイメージで速そうだから」（40代男性／神奈川県）といった声が集まりました。
※回答者からのコメントは原文ママです
この記事の筆者：坂上 恵
All About ニュースの編集者。オールアバウトに入社後、SNSトレンドにフォーカスした記事執筆やSEOライティングの経験を経て、のちにAll About ニュースチームのメンバーに参入。現在は旅行・カルチャー・エンタメなどを中心に企画編集を担当。東京都出身。居酒屋巡りとスポーツ観戦が生きがい。
(文:坂上 恵)
2位：松江市／51票島根県の県庁所在地であり、宍道湖や松江城といった風光明媚な景観が魅力の松江市。歴史と自然が調和する都市の名がナンバープレートでも人気を集めました。
1位：出雲市／126票出雲大社で知られ、神話と歴史が息づく出雲市。全国的な知名度と格式の高さがナンバープレートにふさわしいとの声が多く寄せられ、堂々の1位に輝きました。
