àÁ´¿È¥¿¥È¥¥¡¼¡õ¥Ô¥¢¥¹á80Ç¯ÂåÅÁÀâ¤Î½÷À¥¢¥¤¥É¥ë¤ÎÂ©»Ò¤¬¥×¡¼¥ë¥µ¥¤¥É¥·¥ç¥Ã¥È¡Ö¤É¤³¤Î¥×¡¼¥ë¡©¡×
¡Ö¾¯½÷Ââ¡×¤Î¸µ¥á¥ó¥Ð¡¼¡Ö¥ß¥Û¡×¤ÎÂ©»Ò
¡¡80Ç¯Âå¤Î¿Íµ¤¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡Ö¾¯½÷Ââ¡×¤Îà¥ß¥Ûá¤³¤ÈÍõÅÄÈþË¤µ¤ó(56)¤ÎÄ¹ÃË¤¬¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£ºÇ¿·¥·¥ç¥Ã¥È¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡¡¡Ö½ë¤¤Æü¤Ë¥×¡¼¥ë¤ØÆþ¤ë¤ÈÎÃ¤·¤¯¤Ê¤Ã¤Æµ¤»ý¤Á¤¤¤¤¤Ç¤¹¡¡¤«¤È¤ª¤â¤Ã¤¿¤é¤¤¤¤Ê¤ê¹ß¤Ã¤Æ¤¯¤ë»ö¤â¤¢¤ë¤è¤Í¡¡ÉÔ»×µÄ¤ÊÅ·µ¤¡Á¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¥â¥Ç¥ë¤Ç¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤ÎRikuri¡£
¡¡¥×¡¼¥ë¥µ¥¤¥É¤Î¥Á¥§¥¢¤Ë¤â¤¿¤ì¤«¤«¤ê¡¢´é¤ËÊ£¿ô¤Î¥Ô¥¢¥¹¡¢Ãå°á¤Ï¤Ê¤¯¾åÈ¾¿È¤Î¥¿¥È¥¥¡¼»Ñ¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¡Ö¤É¤³¤Î¥×¡¼¥ë¡©¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤¬¤¢¤ê¡Ö¥¿¥¤¤Ç¤¹¡×¤ÈÊÖ¿®¡£Â¾¤Ë¤â¡ÖÈþ¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£
¡¡ÍõÅÄ¤µ¤ó¤Ï1983Ç¯¤Ë°Â¸¶Îï»Ò¤µ¤ó¡¢»ÔÀî»°·Ã»Ò¤µ¤ó¤È¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡Ö¾¯½÷Ââ¡×¤ò·ëÀ®¡£89Ç¯¤Ë²ò»¶¡¢¥½¥í³èÆ°¤Î¸å°úÂà¤·¤¿¡£Ä¹½÷¤Ï¥â¥Ç¥ë¤ÎÆþ²Æ(32)¡£¼¡½÷¤Ï¸µ¥×¥í¥µ¡¼¥Õ¥¡¡¼¡£