マイメロ＆クロミが「マクドナルド」とコラボ！ ブルーベリーヨーグルト味の「マックフルーリー」発売決定
「マクドナルド」は、9月17日（水）から期間限定で、マイメロディ＆クロミとコラボレーションした新商品「マックフルーリー マイメロディ＆クロミ ブルーベリーヨーグルト味」を全国の店舗（一部店舗を除く）で発売する。
【写真】定番の「マックフルーリー 超 オレオ クッキー」も人気
■マイメロディ＆クロミの世界観を表現！
今回登場する「マックフルーリー マイメロディ＆クロミ ブルーベリーヨーグルト味」は、今年“おそろい”アニバーサリーイヤーを迎えたマイメロディ（50周年）とクロミ（20周年）をイメージして誕生した、まだまだ暑さの残るこの時期にぴったりのスイーツ。
なめらかなソフトクリームに、2種の見た目も鮮やかなブルーベリーソースとさわやかな味わいのヨーグルト味のソースをトッピングし、ザクザク触感が楽しいココアクッキーをミックスすることで、マイメロディ＆クロミの世界観を表現した。
さらに、「マックフルーリー オレオ クッキー」のオレオクッキーを増量し食べ応えが増した
「マックフルーリー 超 オレオ クッキー」も販売中。レギュラーメニューとして大人気の本商品では、口いっぱいに広がるザクザクの食感と濃厚な味わいが楽しめる。
この秋の「マックフルーリー」は、“マイメロディ＆クロミコラボ”と“王道フレーバー”の2つの異なる魅力を楽しむことが可能だ。
【写真】定番の「マックフルーリー 超 オレオ クッキー」も人気
■マイメロディ＆クロミの世界観を表現！
今回登場する「マックフルーリー マイメロディ＆クロミ ブルーベリーヨーグルト味」は、今年“おそろい”アニバーサリーイヤーを迎えたマイメロディ（50周年）とクロミ（20周年）をイメージして誕生した、まだまだ暑さの残るこの時期にぴったりのスイーツ。
さらに、「マックフルーリー オレオ クッキー」のオレオクッキーを増量し食べ応えが増した
「マックフルーリー 超 オレオ クッキー」も販売中。レギュラーメニューとして大人気の本商品では、口いっぱいに広がるザクザクの食感と濃厚な味わいが楽しめる。
この秋の「マックフルーリー」は、“マイメロディ＆クロミコラボ”と“王道フレーバー”の2つの異なる魅力を楽しむことが可能だ。