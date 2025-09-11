¡Ö¼«»£¤ê¤·¤Æ¤ë¤È¤³¤í»£¤é¤ì¤Æ¤¿¡×à¿ÀÅªÈþ¾¯½÷á¤¬Î¢Â¦¥·¥ç¥Ã¥È¸ø³«¡Ö¥¥ì¥¤¤Ê¤ª»Ð¤µ¤ó¥ß¥Ã¥±¡×¡Ö´ã¤¬Í¥¤·¤¤¤·¡¢¥µ¥¤¥³¡¼¡×
¥ì¥¤¥ó¥Ü¡¼¥Ö¥ê¥Ã¥¸Ë¾¤à¥Æ¥é¥¹¤Ç
¡¡½÷Í¥¤Ç¥â¥Ç¥ë¤Î¹õÌÚ¤Ò¤«¤ê(25)¤¬¼«»£¤ê¥·¥ç¥Ã¥È¤Î¶á±Æ¤ò¸ø³«¤·¡¢¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤éÀä»¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö¼«»£¤ê¤·¤Æ¤ë¤È¤³¤í»£¤é¤ì¤Æ¤¿¡¡¾Ð¡¡¥¢¥¤¥¹¿©¤Ù¤¿¤êÄ¯¤á¤¿¤ê¡¢º£Ç¯¤Î²Æ¤â¤¢¤Ã¤È¤¤¤¦´Ö¤Ë²á¤®¤Æ¤¤¤¯¤Í¡¢¡¢¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢¥ì¥¤¥ó¥Ü¡¼¥Ö¥ê¥Ã¥¸¤òË¾¤à¥Æ¥é¥¹¤Ç¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¤·¤¿ÍÍ»Ò¤ò¥¢¥Ã¥×¡£
¡¡Çò¤¤¥È¥Ã¥×¥¹¤Ë¥·¥ç¡¼¥È¥Ñ¥ó¥Ä»Ñ¤ÇÊë¤ì¤Ê¤º¤àÏÑ´ß¤äÈþ¤·¤¤Ìë¶õ¤òÇØ·Ê¤Ë¡¢¥Æ¥ì¥ÓÈÖÁÈ¤Çà¿ÀÅªÈþ¾¯½÷á¤È¾Î¤µ¤ì¤¿Âç¤¤ÊÆ·¤ÎÈþËÆ¤òÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¤Ï¡Ö¥¥ì¥¤¤Ê¤ª»Ð¤µ¤ó¥ß¥Ã¥±¡×¡Ö¤È¤Ã¤Æ¤âåºÎï¡×¡ÖºÇ¹â¤Ë²Ä°¦¤¤¡×¡ÖºÇ¶¯¤ËÈþ¤·¤¤²á¤®¤ë¡¡ÁÇÅ¨¤ÊÈþ½÷¤Ç¤¹¡×¡Ö¥«¥Ã¥±¡¼¤·¡¢´ã¤¬Í¥¤·¤¤¤·¡¢¥µ¥¤¥³¡¼¤Ç¤¹¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¹õÌÚ¤Ï2020Ç¯¤ÎÆÃ»£¥É¥é¥Þ¡Ö¥¦¥ë¥È¥é¥Þ¥óZ¡×(¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ)¤Ç¥á¥¤¥ó¥¥ã¥¹¥È¤ÎÂâ°÷¥ª¥ª¥¿¥æ¥«Ìò¤ò±é¤¸ÏÃÂê¤Ë¡£21Ç¯4·î¤«¤é¤Ï¡Ö²¦ÍÍ¤Î¥Ö¥é¥ó¥Á¡×(TBS)¤Ç¥ê¥Ý¡¼¥¿¡¼¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤ë¡£