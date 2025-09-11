¡Ú¤¢¤ó¤Ñ¤óÌ¾¾ìÌÌ¡Û¡Ö¤Ä¤¤¤Ë¸«¤Ä¤±¤¿¤Ë¤ã¤¢¡×Ìø°æ²È¤Ë¸½¤ì¤¿Åì³¤ÎÓÊÔ½¸Ä¹¤Î¸ÀÍÕ¤Ë»ëÄ°¼Ô¤Ï´¶ÎÞ¡¢ÎëÌÚ¥¢¥Ê¤âÈ¿±þ¡Ö¤â¤·¤«¤·¤ÆºÇ¸å¤ÎºÆ²ñ¡Ä¡×
¡Ö¤Ò¤È¤Ä¤À¤±ç¥¤ËÍî¤Á¤Ê¤¤ºîÉÊ¤¬¤¢¤ë¡×¤È¤¤¤¦Åì³¤ÎÓ
¡¡NHKÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ö¤¢¤ó¤Ñ¤ó¡×¤ËºÆÅÐ¾ì¤·¤¿Åì³¤ÎÓÌÀ(ÄÅÅÄ·ò¼¡Ïº)¤Î¸ÀÍÕ¤¬´¶ÎÞ¤òÍ¶¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ ¡¡
¡¡¡Ö¤¢¤ó¤Ñ¤ó¡×¤Ï11Æü¡¢Âè119²ó¤òÊüÁ÷¡£¿ó(ËÌÂ¼¾¢³¤)¤È¤Î¤Ö(º£ÅÄÈþºù)¤¬¹âÃÎ¿·Êó¤Ç¡Ö·î´©¤¯¤¸¤é¡×¤òÃ´Åö¤·¤Æ¤¤¤¿º¢¤ÎÊÔ½¸Ä¹¡¢Åì³¤ÎÓ¤¬Ìø°æ²È¤òÆÍÁ³¡¢Ë¬¤Í¤ÆÍè¤¿¡£ ¡¡
¡¡¿ó¤ÎºîÉÊ¤Ï¤¹¤Ù¤Æ¸«¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦Åì³¤ÎÓ¤À¤¬¡¢¤Ò¤È¤Ä¤À¤±ç¥¤ËÍî¤Á¤Ê¤¤ºîÉÊ¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¡£¤½¤ì¤¬à¤ª¤¸¤µ¤ó¥¢¥ó¥Ñ¥ó¥Þ¥óá¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¡Ö¤¤¤Ã¤Ú¤ó¸«¤¿¤éµ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¿¤Þ¤é¤ó¤¬¤è¡£¤É¤¦¤¤¤Æ°¼Ô¤òÅÝ¤µ¤ó¤¬¤Ê¡£¤É¤¦¤¤¤Æ³Ê¹¥¤è¤¦¶õ¤òÈô¤Ð¤ó¤¬¤Ê¡¢¤É¤¦¤¤¤Æ¥Ü¥í¥Ü¥í¤Î¥Þ¥ó¥È¤òÃå¤¤¤Á¤å¤¦¡Ä¤É¤¦¤¤¤Æ¡¢¤É¤¦¤¤¤ÆÌø°æ¤Ï¤¢¤ì¤ò½ñ¤¤¤¿¤¬¤Ê¡×
¡¡¤Î¤Ö¤Ï¡ÖÀµµÁ¤ò¹Ô¤¦¤Ê¤é¡¢¼«Ê¬¤â½ý¤Ä¤¯¤³¤È¤ò³Ð¸ç¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦¿ó¤Î»×¤¤¤òÂåÊÛ¡£»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Ëà¤ª¤¸¤µ¤ó¥¢¥ó¥Ñ¥ó¥Þ¥óá¤òÆÉ¤ßÊ¹¤«¤»¤·¤Ê¤¬¤é´¶¤¸¤¿¤³¤È¤òÏÃ¤¹¡£
¡¡¡Ö³Ê¹¥¤è¤¦½Æ¤ò·â¤Ã¤¿¤ê¤·¤ÆÅ¨¤ÈÀï¤¦¤Î¤Ï¿¿¤Î¥Ò¡¼¥í¡¼¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È¡£¼«Ê¬¤ò¾Ê¤ß¤º¡¢¼å¤¤¿Í¤äº¤¤Ã¤Á¤å¤¦¿Í¤òµß¤¦¤¬¤¬¿¿¤Î¥Ò¡¼¥í¡¼¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È»×¤¦¤¬¤Ç¤¹¡× ¡¡
¡¡¤½¤ì¤òÊ¹¤¤¤Æ¡¢Åì³¤ÎÓ¤Ï¤Î¤Ö¤È¿ó¤¬¿·Ê¹¼Ò¤ÎÌÌÀÜ¤Ç¸ì¤Ã¤¿¤³¤È¤ò»×¤¤½Ð¤¹¡£¡Ö¼þ¤ê¤ËÎ®¤µ¤ì¤º¡¢¤Ò¤Ã¤¯¤êÊÖ¤é¤ó³Î¤«¤ÊÊª¤ò¤Ä¤«¤ß¤¿¤¤¡×¤È¸À¤¦¤Î¤Ö¡£¤½¤·¤Æ¡Ö²¿¤¬Àµ¤·¤¤¤Î¤«¡¢µÕÅ¾¤·¤Ê¤¤ÀµµÁ¤È¤Ï¤Ê¤ó¤Ê¤Î¤«¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¿ó¡£ ¡¡
¡¡¿ó¤¬µ¢Âð¤·¡¢Åì³¤ÎÓ¤Ï2¿Í¤Ë¸ì¤ê¤«¤±¤ë¡£
¡¡¡Ö¤¢¤Îº¢¤ª¤Þ¤¨¤é¤ÏÆ±¤¸¤â¤Î¤òÃµ¤·¤è¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤ò²¿½½Ç¯¤«¤«¤±¤Æ¤ä¤Ã¤È¸«¤Ä¤±¤¿¡×¡Ö¤ª¤Þ¤ó¤é¤¢¤Ï¤Ä¤¤¤Ë¸«¤Ä¤±¤¿¤Ë¤ã¤¢¡¢µÕÅ¾¤»¤ó¤â¤Î¤ò¡£¤â¤Ã¤È¤³¤¸¤ã¤ó¤È¤¢¤Î¤ª¤ó¤Á¤ã¤ó¤ò½ñ¤±¡¢¤Î¤Ö¤Ï¤³¤¸¤ã¤ó¤È±þ±ç¤»¤¤¡£¤ª¤Þ¤ó¤é¤¡¤¬Ä¹¤¤»þ´Ö¤«¤±¤Æ¸«¤Ä¤±¤¿¤â¤ó¤Ï´Ö°ã¤Ã¤Á¤ã¤¢¤»¤ó¡¢²¶¤¬ÀÕÇ¤¤ò»ý¤Ä¡×
¡¡¤½¤ì¤À¤±¸À¤¤»Ä¤·¡¢Åì³¤ÎÓ¤Ïµî¤Ã¤Æ¹Ô¤Ã¤¿¡£
¡¡ÊüÁ÷¸å¡¢¾ðÊóÈÖÁÈ¡Ö¤¢¤µ¥¤¥Á¡×¤ÏÇîÂ¿ÂçµÈ¤Î¡Ö´í¤Ê¤¤¡£ÊÔ½¸Ä¹¡×¤È¤¤¤¦Âè°ìÀ¼¤ÇÄ«¥É¥é¼õ¤±¡£¡ÖºÇ¸å¤ÎÎÏ¤ò¿¶¤ê¹Ê¤Ã¤Æ¡¢¤ß¤¿¤¤¤Ê¡×¤È¤¤¤¦²Ú´Ý¤Ë¡¢ÎëÌÚ¥¢¥Ê¤Ï¡Ö¤É¤¦¤Ê¤ë¤ó¤À¤í¤¦¡£¤â¤·¤«¤·¤ÆºÇ¸å¤ÎºÆ²ñ¤À¤Ã¤¿¤Î¤«¡×¡¢ÂçµÈ¤Ï¡ÖÉÔ²º¤Ê¥Ê¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤¬¤¢¤ë¤Î¤«¤ÈºÇ¸å¤Î¿ôÉÃ¤Ï¥É¥¥É¥¤·¤Æ¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö¤¢¤ó¤Ñ¤ó¡×¸ø¼°¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ë¤Ï¡¢»ëÄ°¼Ô¤«¤é¤âÂ¿¤¯¤ÎÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡ÖÅì³¤ÎÓ¤µ¤ó¤Î¸ÀÍÕ¤Ï¿´¤ËÝî¤ß¤Þ¤¹¡£ÄÅÅÄ¤µ¤ó¤ÎÏ·¤¤¤¿±éµ»¤¬½¨°ï¤Ç¤·¤¿¡×
¡¡¡ÖºÇ¸å¤ÎÎÏ¤ò¿¶¤ê¹Ê¤Ã¤Æ²ñ¤¤¤ËÍè¤¿¤³¤È¤¬ÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¿¡£¥»¥ê¥ÕÁ´¤Æ¤Ëµã¤¤½¤¦¤À¤Ã¤¿¡×
¡¡¡ÖËÁÆ¬¤Î¥·¡¼¥ó¤«¤é15Ê¬´Ö¤º¤Ã¤È¡¢µã¤±¤Æµã¤±¤Æ»ÅÊý¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡×
¡¡¡Öµã¤¤¤Æ¤Þ¤¹¡¢¤³¤ó¤ÊÎÉ¤¤¾å»Êµï¤Ê¤¤¤è¤Í¡£´¶Æ°¤·¤Þ¤·¤¿¡×