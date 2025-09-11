◆第７９回セントライト記念・Ｇ２（９月１５日、中山競馬場・芝２２００メートル、３着までに菊花賞の優先出走権）追い切り＝９月１１日、栗東トレセン

前走の２勝クラスを格上挑戦で制したヤマニンブークリエ（牡３歳、栗東・松永幹夫厩舎、父キタサンブラック）は、横山典弘騎手を背にＣＷコースでキャプテンシー（４歳３勝クラス）を２馬身半追走。軽快なフットワークでリズム良く直線に向き、反応よくしなやかに脚を伸ばした。６ハロン８４秒１―１１秒７できっちりと併入。松永幹調教師は「時計はちょうど良かった。反応も良かったし、いい調教ができた」と笑みを浮かべた。

前走は少頭数の緩い流れのなか我慢を利かせ、上がり最速３４秒８で鋭く最内から抜け出して完勝。「前走の勝ち方は良かった。前は調教でもハミをかんでいたりしたけど、今は大丈夫」とトレーナーが語るように、課題だった折り合い面に確かな成長が見られる。

松永幹厩舎＆横山典騎手のタッグは、２０１９年にリオンリオンで当レースを勝利している。「ノリも『バランスがいいし、馬はいい』と言っていた。状態はいいし、走ってくれるんじゃないか」と指揮官は期待を込めて送り出す。