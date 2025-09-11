「DOMOTO」の堂本光一（46）が10日放送のフジテレビ「週刊ナイナイミュージック」（水曜後11・00）に出演。舞台の本番終わりの服装について語った。

この日は舞台「Endless SHOCK」で共演した後輩からのタレコミをもとに、堂本の素顔を暴く企画を放送。「timelesz」の寺西拓人からは「舞台終わり、光一さんはよくバスローブでいるのですが、中はノーパンです」「椅子に座っている時、たまに出ています」という情報が寄せられた。

スタジオの堂本は「出てない出てない！」と必死に否定。「バスローブなことも本当やし、ノーパンだってことも本当です」と認めつつ、万が一のことが起きないよう「めちゃめちゃ注意してる」と話した。

なぜ下着をはかないのか聞かれると、「僕、舞台上でノーパンなんですね。ランナーがはくようなピタッとしたやつをはくので、朝はいて行ったパンツを脱いで、それをはいてステージに出る」と告白。本番が終わると「完全に寝られるぐらいの感じで、楽屋でシャワーから何から済ませる」と語り、朝着用していた下着をはくのは「嫌なんですよ」とマイルールを明かしていた。