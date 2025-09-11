¤«¤â¤á¤ó¤¿¤ë´äºê¤¦Âç¡¢¡Ö¤Ð¤±¤Ð¤±¡×¤ÇÄ«¥É¥é½é½Ð±é¡Ö¾¯¤·¤Ç¤â¤ªÌò¤ËÎ©¤¿¤Ê¤¤¤È¡×
NHKÂçºåÊüÁ÷¶É¤Ï11Æü¡¢½÷Í¥üâÀÐ¤¢¤«¤ê¡Ê22¡Ë¤¬¥Ò¥í¥¤¥ó¾¾Ìî¥È¥¤ò±é¤¸¤ë¼¡´üÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ö¤Ð¤±¤Ð¤±¡×¡Ê29Æü¥¹¥¿¡¼¥È¡Ë¤Ë¡¢ÇÐÍ¥À¸À¥¾¡µ×¡Ê64¡Ë¡¢¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡¢¤«¤â¤á¤ó¤¿¤ë¤Î´äºê¤¦Âç¡Ê46¡Ë¤é¤¬½Ð±é¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£
Æ±¥É¥é¥Þ¤Ï¾¾¹¾¤ÎË×Íî»ÎÂ²¤ÎÌ¼¤Ç¡¢¾®ÀôÈ¬±À¡Ê¥é¥Õ¥«¥Ç¥£¥ª¡¦¥Ï¡¼¥ó¡Ë¤ÎºÊ¡¦¾®Àô¥»¥Ä¤ò¥â¥Ç¥ë¤ËÉÁ¤¯¡£
À¸À¥¤Ï¡¢¥Ò¥í¥¤¥ó¤ÎÉ×¥Ø¥Ö¥ó¤¬¾¾¹¾¤Ç´ó½É¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë²ÖÅÄÎ¹´Û¤Î¼ç¿Í²ÖÅÄÊ¿ÂÀ¤ò±é¤¸¤ë¡£
Ê¼¸Ë¡¦À¾µÜ»Ô½Ð¿È¤À¤¬¡¢Á°²ó½Ð±é¤·¤¿Ä«¥É¥é¡Ö¥Ö¥®¥¦¥®¡×¤Ç¤ÏÉ¸½à¸ì¤òÏÃ¤¹Ìò¡£¡Öº£²ó¤Ï´ØÀ¾¤³¤È¤Ð¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤é¡¢½Ð±À¤³¤È¤Ð¤Ç¤·¤¿¡£½Ð±À¤³¤È¤Ð¤ÏÆñ¤·¤¤¤Î¤Ç¡¢¤È¤Æ¤â¶ìÏ«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡£
¤·¤¸¤ßÇä¤ê¤ËË¬¤ì¤ë¥È¥¤È¤â¿Æ¤·¤¯¡¢¤¢¤¿¤¿¤«¤¯¸«¼é¤ë¡£¿Í¾ðÌ£¤Ï¤¢¤ë¤¬¡¢¤Ä¤¤Í¾·×¤Ê¤Ò¤È¸À¤ÇÇÈÉ÷¤òÎ©¤Æ¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ë¤È¤¤¤¦Ìò¤É¤³¤í¤Ë¡Ö³°¹ñ¸ì¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢³°¹ñ¿Í¤¬Íè¤¿¤éÆüËÜ¿Í¤ÏÅö»þ¤É¤¦¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤«¡¢¤È¤¤¤¦Åµ·¿Åª¤Ê¿Í¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤ª¥È¥¤¬¤É¤¦¤Ê¤ë¤Î¤«¡¢¥Ø¥Ö¥ó¤µ¤ó¤¬¤É¤¦¤Ê¤ë¤Î¤«¡¢ºÇ¸å¤Þ¤Ç¸«ÆÏ¤±¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£²ÖÅÄÎ¹´Û¤Î¥·¡¼¥ó¤¬¡¢¡Ø¤Ð¤±¤Ð¤±¡Ù¤ÎÃæ¤Ç°ìÉþ¤ÎÀ¶ÎÃºÞ¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ó¤À¡£
°ìÊý¡¢´äºê¤ÏÍèÆü¤·¤¿¥Ø¥Ö¥ó¤ËÌ©Ãå¤¹¤ë¾¾¹¾¿·Êó¤Î¼«¾ÎÉÒÏÓµ¼Ô¡¢³áÃ«¸ãÏº¤ò±é¤¸¤ë¡£
Ä«¥É¥é½é½Ð±é¤Ë¡ÖÄ«¥É¥é¤Ë½Ð¤é¤ì¤ë¤È¤¤¤¦»þÅÀ¤Ç¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢½ÐÈÖ¤â·ë¹½Â¿¤¯¡¢º£¤Þ¤Ç¿ÍÀ¸´èÄ¥¤Ã¤¿¤«¤¤¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¥Ë¥ä¥ê¡£
Ìò¤É¤³¤í¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÅö»þ¤Î¿·Ê¹µ¼Ô¤Ïº£¤è¤ê¤â¤À¤¤¤Ö¹Ó¤«¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¡¢Åö»þ¤Î¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤òÁÛÁü¤·¤Ê¤¬¤é³Ú¤·¤¯±é¤¸¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¥³¥á¥Ç¥£¡¼Í×ÁÇ¤ÎÂ¿¤¤¤ªÏÃ¤Ê¤Î¤Ç¡¢¾¯¤·¤Ç¤â¤ªÌò¤ËÎ©¤¿¤Ê¤¤¤È¤Ç¤¹¤Í¡£¼þ¤ê¤â¤ª¤â¤·¤í¤¤Êý¤Ð¤«¤ê¤Ç»£±Æ¤ÏËè²ó¥¨¥¥µ¥¤¥Æ¥£¥ó¥°¤Ç¤¹¡×¤È¾Ð¤¤¤Î¥×¥í¤È¤·¤ÆÉé¤±¤é¤ì¤Ê¤¤ÍÍ»Ò¡£
Â³¤±¤Æ¡¢¡Ö¤¢¡ª¡¡½Ð±À¤³¤È¤Ð¤â´èÄ¥¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤¼¤Ò¤´ÃíÌÜÄº¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤¿¡£
Â¾¤Ë½÷Í¥ÃÓÃ«¤Î¤Ö¤¨¡¢ÌîÆâ¤Þ¤ë¡¢Ä«²Ã¿¿Í³Èþ¤Î½Ð±é¤âÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¡£