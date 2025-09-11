「みんかぶ」が集計する「個人投資家の予想（最新４８時間）」１１日午後１時現在でキオクシアホールディングス<285A.T>が「売り予想数上昇」１位となっている。



キオクシアの上値追いが止まらない。きょうで７連騰となり、上げ幅も一時４７５円高（１３．６％高）と急騰をみせ３９６０円まで買われる場面があった。前週末５日にマドを開けて買われ物色人気に火がついたが、その直前の株価は２６００円台に位置していた。世界的に高シェアを誇るＮＡＮＤ型メモリー専業メーカーだが、２６年３月期は大幅な減益となる可能性が高いとみられている。それだけに空売りを呼び込みやすい。しかし、データセンター向けＳＳＤの需要拡大に期待が高まっており、ＡＩデータセンター関連の有力株との位置づけで買いが流入し踏み上げ相場の様相を強めている。



出所：MINKABU PRESS