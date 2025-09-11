NHK総合『あさイチ』公式Instagramが更新。ゲストとして出演したMrs. GREEN APPLEの大森元貴と出演者との集合ショットが披露された。

【写真】『あさイチ』に出演したヒコロヒー＆坂口涼太郎らとの集合ショットを公開したミセス大森元貴

■ミセス大森元貴が『あさイチ』に生出演！『あんぱん』裏話を披露

現在放送中のNHK連続テレビ小説『あんぱん』に出演中の大森。作曲家・いずみたく氏をモデルにした“いせたくや”を演じている。9月10日放送の『あさイチ』では、黒縁メガネ＆白シャツ＆ジャケット姿で生出演した。

同番組では、『あんぱん』出演のオファーを受けた時の気持ちや、役づくりでの体重増加などを語った。また、特集『読書』のコーナーでは「読書をどう楽しんでいる？」という質問に対して「読書は聴く派」と回答。オーディオブックなどを活用し、聴く読書を実践していると明かした。続いて、『あんぱん』での演技についてミセスメンバーの反応を聞かれると、「ふたりは追っかけで見てるみたいで、『4週まで見た』って。僕、初登場は19週なので、“いせたくや”に関してはもうちょっとかな。でも、非常に応援してくれてますね」とコメントした。

本投稿は、3枚の写真を披露。『読書は聴く派』と書いたものを持った大森を中心に、同じくゲストとして出演したヒコロヒー、坂口涼太郎、森田茉里恵アナウンサー、鈴木奈穂子アナウンサーとの集合ショット（1枚目）、ガッツポーズをする姿（2枚目）、カメラに寄っての笑顔のピースショット（3枚目）も。

SNSには「裏話も聞けてとても楽しかった」「もっくん可愛い」「あんぱん裏トークや本の紹介を聞けて楽しかったです」といった声を見ることができる。

■写真：ミセス大森元貴とヒコロヒー、坂口遼太郎らとの『あさイチ』集合ショット

■似顔絵をバックにダブルピースする大森元貴

大森も自身のXを更新し、『あさイチ』のオフショットを披露した。

「あさイチありがとうございました」とコメントし、視聴者から送られてきた似顔絵をバックに、ダブルピースしているオフショットを公開。