東野圭吾×福山雅治、1万字超えのSP対談解禁！映画『ブラック・ショーマン』メイキング写真も公開

福山雅治と有村架純が共演する映画『ブラック・ショーマン』（9月12日公開）の公式サイトにて、東野圭吾×福山雅治によるスペシャル対談が解禁された。

■東野圭吾×福山雅治、常に第一線を走り続けてきたふたりよるインタビュー

対談は、今だから話せる神尾武史（福山雅治）というキャラクターの誕生秘話に加え、マジックシーンの撮影エピソードや、東野が撮影現場に見学に来たときの話、神尾真世を演じる有村架純の印象などを語った前編と、完成した作品を観た感想、東野が好きなシーン、神尾兄弟の話、ネタバレ有りのエピソードを交えた後編と2回に分けて更新される（前編は9月11日12時に解禁、後編は9月16日7時30分に解禁）。

『ガリレオ』シリーズでタッグを組み、長年親交を深めてきたふたりによる1万字を超える濃密な対談は、映画公式サイトまで。9月10日に作家生活 40周年を迎えた東野と、3月に音楽デビュー35周年を迎えた福山。常に第一線を走り続けてきたふたりよるインタビューは必見だ。

■福山雅治の場面写真＆メイキング写真解禁

元マジシャン・神尾武史のマジシャン時代の「サムライゼン」のとっておき写真や、マジックシーン撮影時のメイキング写真が初解禁となった。

■映画情報

『ブラック・ショーマン』

9月12日（金）公開

原作：東野圭吾『ブラック・ショーマンと名もなき町の殺人』（光文社文庫刊）

監督：田中亮

脚本：橋本夏

音楽：佐藤直紀

テーマソング：「幻界」福山雅治（アミューズ / Polydor Records）

出演：福山雅治 有村架純

成田凌 生田絵梨花 木村昴 森永悠希 秋山寛貴（ハナコ） 犬飼貴丈 岡崎紗絵

森崎ウィン 丸山智己 濱田マリ 伊藤淳史 生瀬勝久 仲村トオル

配給：東宝

(C)2025映画「ブラック・ショーマン」製作委員会

