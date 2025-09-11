TUBE、NHK『SONGS』に5年ぶりの登場！デビュー40周年、終わらない夏の伝説に迫る

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

デビュー40周年を迎えた“夏の王様”TUBEが、5年ぶりに『SONGS』に登場する。

■36回目を迎えたハマスタライブの舞台裏にSONGSのカメラが密着

1985年のデビュー以来、「あー夏休み」「シーズン・イン・ザ・サン」「夏を抱きしめて」など、夏をテーマにした数々の名曲を生み出してきたTUBE。これまでのCD総売り上げは1,200万枚以上、アルバムでは7作がミリオンヒットを記録するなど、日本の音楽シーンを牽引し続けてきた。

TUBEの歴史を語る上で欠かせないのが、毎年夏に開催される横浜スタジアムでの通称「ハマスタライブ」。1988 年の初開催以来、野外ならではのど派手な演出で、多くのファンを魅了している。今回、36回目を迎えた今年8月のハマスタライブの舞台裏にSONGSのカメラが密着！ 巨大噴水や、火を噴く“ガメラ”など、40 周年にふさわしいスペシャル演出が盛りだくさんのステージ。節目のライブにかけるメンバーの思いとは？

■「そもそもいつから夏バンド？」（大泉洋）

番組責任者・大泉洋とのトークでは、TUBE が40年に渡って残してきた数々の伝説に迫る。「そもそもいつから夏バンド？」「初紅白では○○で登場！」「今年のハワイ公演が大騒動に!?」“夏の王様”TUBE の驚きのエピソードが次々と明かされる。

■スタジオパフォーマンスは、TUBE40周年ならではのスペシャルセットリスト

スタジオパフォーマンスは、TUBE40周年ならではのスペシャルセットリスト！ “夏バンド”として歩むきっかけとなった「あー夏休み」「夏を待ちきれなくて」「ガラスのメモリーズ」「シーズン・イン・ザ・サン」のヒット曲メドレー、今年のハマスタライブの最後にファンへの思いを届けた「a song for love」を披露する。

■番組情報

NHK総合『SONGS TUBE ～ 終わらない夏の伝説 ～』

9月18日（木）22:00～22:45

9月22日（火）24:35～25:20再放送

出演：TUBE・大泉洋

歌唱曲：「あー夏休み」「夏を待ちきれなくて～ガラスのメモリーズ～シーズン・イン・ザ・サン」「a song for love」

