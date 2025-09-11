¶áµ¦¥¯¥é¥Ö¥¹¥Õ¥£ー¥À¤Èºë¶Ì¥¢¥¶¥ì¥¢¤ËÀ©ºÛ °ãÈ¿¹Ô°Ù¤¬³ÎÇ§
¡¡°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿Í¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥Ð¥ìー¥Üー¥ë¥êー¥°¡ÊJVL¡Ë¤Ï10Æü¡Ê¿å¡Ë¡¢V.LEAGUE MEN¡ÊV¥êー¥°ÃË»Ò¡Ë¤Î¶áµ¦¥¯¥é¥Ö¥¹¥Õ¥£ー¥À¤Èºë¶Ì¥¢¥¶¥ì¥¢¤ËÀ©ºÛ¤ò²Ê¤·¤¿¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡¶áµ¦¤Ï¡¢¥¯¥é¥ÖV¥é¥¤¥»¥ó¥¹¸òÉÕµ¬Â§Âè19¾ò¤Ë´Ø¤·¤Æ¡¢¡Ö¥Ûー¥à¥²ー¥à¿ô¤Î60¡ó°Ê¾å¡Ê5Àá°Ê¾å¡Ë¤ò¥Ûー¥à¥¢¥êー¥Ê¤Ç³«ºÅ¤¹¤ë¤³¤È¤ËÂÐ¤¹¤ëÌ¤½¼Â¡×¤¬°ãÈ¿¹Ô°Ù¤È¤·¤Æ³ÎÇ§¤µ¤ì¤¿¡£¤³¤Î°ãÈ¿¹Ô°Ù¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢»ÏËö½ñ¤ÎÄó½Ð¤¬µá¤á¤é¤ì¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡°ìÊý¤Îºë¶Ì¤Ï¡¢¡Ö¥Ûー¥à¥²ー¥à¿ô¤Î60¡ó°Ê¾å¡Ê5Àá°Ê¾å¡Ë¤ò¥Ûー¥à¥¢¥êー¥Ê¤Ç³«ºÅ¤¹¤ë¤³¤È¤ËÂÐ¤¹¤ëÌ¤½¼Â¡×¤Ë²Ã¤¨¡¢¥¯¥é¥ÖV¥é¥¤¥»¥ó¥¹¸òÉÕµ¬Â§Âè5¾ò¤ÈÂè11¾ò¤Ë´Ø¤·¤Æ¡¢¡Ö2025Ç¯3·î°Ê¹ß¤ÎÊ£¿ô¤Î¥é¥¤¥»¥ó¥¹´ØÏ¢»ñÎÁ¤Ë¤ª¤±¤ëÄó½ÐÃÙ±ä¡¦»ñÎÁÉÔÈ÷¤ÎÈ¯À¸¡×¤¬°ãÈ¿¹Ô°Ù¤È¤·¤ÆÇ§¤á¤é¤ì¤¿¡£¤³¤Á¤é¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Ï¡¢»ÏËö½ñ¤ª¤è¤Ó¿Í°÷ÂÎÀ©¡¦ÁÈ¿¥±¿±ÄÂÎÀ©¤Î²þÁ±·×²è½ñ¤ÎÄó½Ð¤¬É¬Í×¤È¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡ºë¶Ì¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢2026-27¥·ー¥º¥ó°Ê¹ß¤Î¥é¥¤¥»¥ó¥¹¿½ÀÁ¤Ë¤ª¤¤¤ÆÄó½ÐÃÙ±ä¤¬¤¢¤Ã¤¿¾ì¹ç¤Ï¥é¥¤¥»¥ó¥¹ÉÔ¸òÉÕ¤È¤Ê¤ë¤È¤·¤¿¤Û¤«¡¢2026-27¥·ー¥º¥ó°Ê¹ß¤Î¥é¥¤¥»¥ó¥¹¿½ÀÁ¤Ç¤Ï¥êー¥°»ØÄêÍÍ¼°°Ê³°¤Î½ñÎà¤ÎÄó½Ð¤Ï¼õ¤±ÉÕ¤±¤Ê¤¤¤³¤È¤âÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡2025-26¥·ー¥º¥ó¤Î³«Ëë¤òÁ°¤ËÈ¯É½¤µ¤ì¤¿º£²ó¤ÎÀ©ºÛ·èÄê¡£¥¯¥é¥Ö¤òÎ©¤ÆÄ¾¤·¡¢ºÆ¤ÓÍèµ¨¤«¤éV¥êー¥°¤ÎÉñÂæ¤ÇÀï¤¦½àÈ÷¤¬À°¤¦¤³¤È¤¬´ê¤ï¤ì¤ë¡£