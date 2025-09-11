ビッグボーイ、「秋のご馳走グリルフェア」を開催 - ぷりっぷりの殻付き有頭海老のグリルが登場
ハンバーグ&ステーキレストランの「ビッグボーイ」「ヴィクトリアステーション」は9月11日より、「秋のご馳走グリルフェア」を開催している。
「秋のご馳走グリルフェア」では、身がぷりっぷりの有頭ブラックタイガーを使用した「殻付き海老の香味グリル」(単品1尾330円、2尾660円)と、ビッグボーイ自慢の肉料理が1枚のプレートにのったメニューが登場。海老のグリルは、レモンが効いたガーリッククリームソースをのせてオーブンで焼き上げられており、香ばしい海老とガーリックの風味を一度に堪能することができる。
ビッグボーイの看板商品「直火焼き大俵ハンバーグ」と一緒に楽しむことができる「殻付き海老の香味グリル&大俵ハンバーグ」は、大俵ハンバーグが150gの場合は1,749円、200gが1,815円、250gは2,035円。
また、「殻付き海老の香味グリル&手ごねハンバーグ」(1,485円)と、「殻付き海老の香味グリル&グリルチキン」(1,529円)もラインアップされている。
