Aぇ! group佐野晶哉、兄とよく会っているメンバーは？「ホンマに俺も知らん情報、近況も」
【モデルプレス＝2025/09/11】Aぇ! groupの佐野晶哉と正門良規が10日、グループでパーソナリティを務めるMBSラジオ番組「Aぇ! groupのMBSヤングタウン」（毎週水曜よる10時〜）に出演。佐野が、自身の家族について語った。
【写真】Aぇ小島健と「よう会ってる」パーカショニストの佐野晶哉兄
この日、佐野は兄・みきひと氏と会う頻度について「東京出てきてから減った」と報告。上京する前は、東京に住むみきひと氏が「パーカッショニストやから…兵庫とか大阪でライブやるってなったら実家に泊まってた」と実家のある兵庫で定期的に会っていたが、上京後は「住んでる場所としては近くなったんやけど、余計会うこと少なくなった」と語った。
現在は、自身よりも「小島くんの方がよう会ってる」と小島健を挙げ、小島には「ホンマに俺も知らん情報、近況もやし、みきひとの人生であった色んなこと」を話していると告白。また佐野は、兄が「事務所入った時から応援してくれてるし、Aぇ! group組んでからも応援してくれてる」と何度かライブや舞台を観に来てくれていたものの照れくささもある様子だったと回顧。しかし2025年2月〜5月にかけて開催したアリーナツアー「Aぇ! group LIVE TOUR 2025 D.N.A」の際には、「『音楽ちゃんとやってて、ちゃんとめっちゃオモロかったわ、ライブとして』みたいな」と称賛されたといい、「やっとAぇ! groupのこと好きになってくれてん。6年かかった」と嬉しそうに口にした。
また、佐野が母の推し活について語る場面も。最近、母が「エイトさんの鑑賞会とやらに参加してる」と近所のお母様方とSUPER EIGHTのライブDVDを鑑賞していると話した。大型のモニターが設置されたカラオケルームで行う鑑賞会には「ペンライト持ったりとかして」と推し活アイテムを持って参加していると言い、「推し活を楽しんでらっしゃいます」と微笑ましげな様子。母の推しのメンバーは、グループの「プロデューサー的な立ち位置」の横山裕や大倉忠義なのか、「俺がファンとして後輩として『尊敬してます』って言ってる」安田章大なのか「恥ずかしくて聞けてない」と笑いながら語っていた。（modelpress編集部）
◆Aぇ! group佐野晶哉、兄・みきひと氏と仲の良いメンバーとは？
◆佐野晶哉、母が“推す”人気グループ告白
