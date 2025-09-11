レナ・ダナム主演『旅の終わりのたからもの』公開決定 理解し合えない父と娘のロードムービー
ホロコーストを生き抜いた父とNYで生まれ育った娘の旅路を描くレナ・ダナム主演映画『TREASURE（原題）』が、邦題を『旅の終わりのたからもの』として2026年1月16日より公開されることが決定。予告映像、ポスタービジュアル、場面写真が解禁された。
【動画】ホロコーストを生き延びた父との旅で見つけたものとは――『旅の終わりのたからもの』予告
NYで生まれ育ち成功するも、どこか満たされないルーシー（レナ・ダナム）は、1991年、両親の故郷であるポーランド・ワルシャワに初めて降り立つ。ホロコーストを生き抜き約50年ぶりの帰郷となる父エデク（スティーヴン・フライ）も一緒だ。家族の歴史を辿ろうと躍起になる神経質な娘と、娘が綿密に練った計画をぶち壊していく奔放な父。
かみ合わないままの2人はアウシュヴィッツ＝ビルケナウ強制収容所を訪れる。初めて語られる、父と家族の壮絶で痛ましい記憶。やがて旅が終わりを迎えるとき、父娘が見つけた“たからもの”とは――。
監督を務めたのは、2024年にヴェネチア国際映画祭審査員も務めたドイツ映画界の俊英ユリア・フォン・ハインツ。彼女がティーンエイジャーの頃に、オーストラリアの作家、リリー・ブレットがホロコーストの生存者である父との旅の実体験をもとに書き上げた小説『Too Many Men』を読み、深い感銘を受け今回の映画化が実現した。
多くのホロコースト映画のように歴史の悲劇そのものに迫るのではなく、生存者の娘を主人公に据えることで、戦争を知らない世代にも深く刻まれた影を浮かびあがらせる本作は、辛口レビューサイト「ロッテントマト」でも観客スコア91％（2025年9月現在）の高評価を獲得。
第74回ベルリン国際映画祭のベルリン・スペシャル・ガラ部門、トライベッカ映画祭2024のインターナショナル・ナラティブ・コンペティション部門に出品。「世代を超えた痛みに寄り添う新たな一歩」「ホロコーストを描く作品は数多くあるが、本作は新鮮な視点と深みある物語で感動を呼ぶ」など絶賛評が寄せられ、各国メディアから大きな注目を集めた。
娘ルーシーを演じたのは、大ヒットドラマ『GIRLS／ガールズ』で製作・脚本・監督・主演を兼任し、第70回ゴールデン・グローブ賞のテレビドラマ部門にて作品賞と主演女優賞（テレビシリーズ／コメディ）を受賞した、ニューヨーク出身のレナ・ダナム。飾らずに悩みや弱さを見せる彼女の率直な姿勢が、テイラー・スウィフトやジェニファー・ローレンスをはじめ、多くの女性たちの共感と支持を集めている。自身もユダヤ人の血を引くレナは、プロデューサーとしても参加している本作について「私にとってとても大きな贈り物でした」と語っている。
父エデクを演じるのは、『シャーロック・ホームズ シャドウゲーム』、「ホビット」シリーズの英国の名優スティーヴン・フライ。作家やジャーナリストとしても幅広く活躍する彼もまた、母方の家族が実際にアウシュヴィッツへ送られた背景を持っている。「脚本を読んだ瞬間に心を動かされた。娘と父の関係を描く中に、ユーモアと痛みの両方が息づいている」と深く共鳴し、今回の出演が実現した。
予告映像は、ルーシーとエデクの父娘が、旅立ちの地となる空港から、様々な歴史の跡地を巡る道中で、それぞれの心の傷や、封印してきた過去と向き合う姿が描かれていく。自身のルーツを探るため綿密な旅行計画を立ててきたルーシー。しかし、同行した父・エデクは約50年ぶりの祖国で自由気ままに振る舞い、次々と計画を妨害されルーシーは爆発寸前に。
かつて家族が住んでいた家を訪ねても、父と娘の気持ちはすれ違うばかり。互いを理解できないままアウシュヴィッツ＝ビルケナウ強制収容所を訪れた時、家族の痛ましく壮絶な記憶が初めて父の口から語られる──。
神経質なルーシーと、どこか子どものようなエデク。まったく噛み合わない2人の掛け合いがコミカルにテンポよく描かれる一方、家族の記憶を辿り、出会った人々との触れ合いを通して、ちぐはぐだった父娘が少しずつ心を通わせていく様子も。また、どこか灰色がかったような街並みなど、共産主義から抜け出そうとする過渡期にあった1991年当時のポーランドのリアルな風景も印象的な、エモーショナルな予告となっている。
ポスタービジュアルは、タクシーの前で見つめ合う父と娘の姿が切り取られたもの。笑顔を浮かべながらも、どこかぎこちない表情を見せるルーシーとエデク。温かさを感じさせながらも、微妙な距離感を感じさせる印象的な2ショットだ。背景にはアウシュヴィッツ＝ビルケナウ強制収容所が配され、ただの父娘の旅でないことを予感させる1枚となっている。
場面写真は、ルーシーとエデクが仲睦まじく微笑み会う姿やアウシュヴィッツ＝ビルケナウ強制収容所を訪問するシーン、エデクがマイクを手に笑顔を見せる姿などを収めている。
なお本作のムビチケは、9月12日よりオンラインにて発売開始。
映画『旅の終わりのたからもの』は、2026年1月16日より全国公開。
