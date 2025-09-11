ＴＢＳ系「ＴＨＥ ＴＩＭＥ，」（月〜金曜・午前５時２０分）は１１日、番組公式ＬＩＮＥから参加した視聴者が関心を寄せる「ニュース関心度ランキング」で「伊東市長 辞職でなく議会解散」が２位になったことを伝えた。この日は４万９４４０がニュースを選び、ランキングが決定した。

このニュースは、静岡県伊東市の田久保真紀市長が１０日に自身の学歴詐称疑惑を巡り、自身に対する不信任決議を可決した市議会を解散したもの。

田久保氏は、中島弘道議長に通知書を手渡した後、記者団に「市民に信を問うべきだと考えた。議会を変える新しい力に期待したい」と語った。中島氏は「大義なき解散だ。怒りしかない。市民も納得いくものではない」と批判した。

公選法に基づき、４０日以内に市議選が行われる。市議会は定数２０。新しい議会で再び不信任決議が可決されれば田久保氏は失職する。可決には全議員の３分の２に当たる１４人が出席し、過半数の賛成が必要。田久保氏は、自身が主導する形での候補者擁立を否定した。

総合司会を務める同局の安住紳一郎アナウンサーは、議会解散で定数２０の市議会議員選挙について田久保氏にとって「１０人以上、１１人とれば（不信任決議が）ひっくり返るということなんですが」とし「ただ、実はここにルールのあやがあって、不信任の決をとる時に出席の３分の２が必要と書いてあるんです。ということは３分の１の人が欠席しちゃうと、この会自体をほごにできるんで、田久保さんは自分の意見に従ってくれる人を７人選挙で通せばひっくりかえるという可能性が残っている」と解説し「勝算はあるんでしょうか」と指摘していた。