「かっこ良すぎる。。」「きゃ〜お若い」70歳Char、若き日を振り返る秘蔵ショットに反響
70歳を迎えたギタリスト・Charが10日、自身のインスタグラムにて若かりし日の貴重な写真を公開し、ファンの間で反響を呼んでいる。
【写真】かっこ良すぎる…！Char、若き日の写真を公開したインスタグラム投稿
投稿には「確かマザー牧場、雨だったよなぁ」とのコメントが添えられており、ギターを片手にタバコをくわえ、ファンの輪の中でリラックスした表情を見せるCharの姿が印象的だ。
この写真には「きゃ〜お若い」「これは可愛すぎる」「charさん、かわいい」「かっこ良すぎる。。」「知らない画像だ」といった声が寄せられ、現在70歳を迎えたCharの変わらぬ人気ぶりがうかがえる。
投稿をきっかけに、当時のイベントに参加していたと思しきファンからは「マザー牧場では白い服を着ていた」「相模湖ピクニックランドですよ、ハンカチ落としした」「相模湖ピクニックランド（現：さがみ湖MORIMORI）です」といった具体的な記憶が次々と寄せられている。これにより、写真はおそらく1970年代後半に、相模湖ピクニックランドで行われたファンクラブイベントの際に撮影されたものと見られる。
写真には、当時のCharを囲むように集まったファンたちが真剣な眼差しで見つめる様子も収められており、アーティストとファンの距離が近かった時代の空気が感じられる一枚となっている。
【写真】かっこ良すぎる…！Char、若き日の写真を公開したインスタグラム投稿
投稿には「確かマザー牧場、雨だったよなぁ」とのコメントが添えられており、ギターを片手にタバコをくわえ、ファンの輪の中でリラックスした表情を見せるCharの姿が印象的だ。
この写真には「きゃ〜お若い」「これは可愛すぎる」「charさん、かわいい」「かっこ良すぎる。。」「知らない画像だ」といった声が寄せられ、現在70歳を迎えたCharの変わらぬ人気ぶりがうかがえる。
写真には、当時のCharを囲むように集まったファンたちが真剣な眼差しで見つめる様子も収められており、アーティストとファンの距離が近かった時代の空気が感じられる一枚となっている。