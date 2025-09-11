テレビ大阪が１１日、大阪市内で秋の改編会見を行った。１０月期の改編のテーマを「イメチェン！」とし、夕方のニュース番組「やさしいニュース」（月〜金曜、後５・００）をリニューアル。同局の前田拓哉アナウンサー（３７）とウーデンジェニファー里沙アナウンサー（２９）がメインキャスターを務めることを発表した。

会見に登場した前田アナは「日本一、汗をかくアナウンサー、キャスターになりたい。積極的に現場に足を運び、自分で見聞きしたものを伝えられるようになりたい」と、決意表明。ウーデンアナも「私はオーストラリアと日本、アイデンティティを２つ持っています。この人生で歩んできたこと、経験したことをニュースを伝える上での想像力に変えたい」と、大役へ意気込みを語った。

また、会見の中で、７日に結婚式を挙げたことを明かした前田アナ。左手の薬指に指輪を光らせながら、「これまで、物腰が柔らかい、と言われることもあったのですが、これからは家庭を守っていかなければならない。そういった強さをこれから得ていきたいです」と、自身のイメチェンも誓った。