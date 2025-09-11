スポーツ要素のある「ラルフ ローレン」は外しアイテムとしても◎USオープンコレクションが必見だよ
「Ralph Lauren（ラルフ ローレン）」は、全米オープンテニスのアウトフィッターを務めて2025年で20周年。
節目の年を記念して、全米オープンのカプセルコレクションの一部アイテムが、ラルフ ローレン公式オンラインストア、ラルフ ローレン表参道にて販売されています。
今回は、スポーツテイストを簡単に取り入れられるレディースラインのウエアをご紹介しますよ。
「ポロ ラルフ ローレン USオープン コレクション」が登場
アメリカ・ニューヨークで開催される全米オープンテニス（US オープン）は、テニス世界4大大会のうちのひとつ。
ラルフ ローレンは、公式アウトフィッターおよびサングラススポンサーとして、2025年大会を盛り上げました。
これを記念し登場した特別なコレクションは、洗練されたスタイルとテニスシーンにおけるタイムレスな魅力が詰め込まれた、Tシャツやポロシャツなどに注目ですよ。
いま即着られるTシャツ＆ポロシャツ
暑さが残るいまの時期から着られる、半袖Tシャツやポロシャツから早速チェックしていきましょう。
「US オープン テリー リンガー Tシャツ」（税込2万6400円）は、コントラストの効いたクルーネックと半袖がシンプルでおしゃれ。
左胸に“US OPEN”とポニーロゴの特別な刺繍が入っています。
「US オープン Polo ベア ジャージー Tシャツ」（税込1万6500円）は、ボールクルーのユニフォームを身にまとったアイコニックなPoloベアが特徴的。
ベアが着ているユニフォームは、ラルフ ローレンが2025年USオープンのためにデザインしたものなんですよ。
オンラインでは売り切れてしまっているから、気になる人はラルフ ローレン表参道店などをチェックしてみて。
「US オープン テリー ポロシャツ」（税込2万7500円）は、爽やかなグリーンが美しい一着。少しモフッと見える生地が、テニスコートの芝を連想させます。
胸元のポニー刺繍のほか、首の後ろ中央にあしらわれたUSオープン公式ロゴの刺繍にもご注目。ラルフ ローレンとUSオープンの貴重なコラボモチーフで、特別感マシマシです。
さりげなくスポーツ要素を取り入れるのも◎
少し寒くなる季節に着たいアイテムもラインナップしていますよ。
「US オープン ロゴウエストバンド クロップド フーディ」（税込2万9700円）は、少し短めのクロップド丈。
伸縮性のあるジャカード織りのウエストバンドには、トーナメントのロゴがぐるっとデザインされています。さりげなくウエストマークの効果があり、着るだけでメリハリのあるコーデが完成しそう。
「US オープン フリース クリケット ポロ」（税込3万3000円）は、トレーナー型のVネック。クリケット風のストライプトリムが、スポーティーな印象です。
「US オープン ダブルニット ベースボール ジャケット」（税込4万9500円）は、程よくフィット感がありながらもゆったりと着られます。
後ろには、大きく“US OPEN”の文字があしらわれていますよ。
「ラルフ ローレン」のクラシック×スポーツミックスが今のキブン
ご紹介した「ポロ ラルフ ローレン USオープン コレクション」のアイテムは、おうちで洗濯できるのでデイリー使いにもぴったり。
日本では公式オンラインなどで購入できるので、売り切れる前にぜひチェックしてみてくださいね。
USオープンコレクション販売ページ
https://www.ralphlauren.co.jp/us-open
参照元：ラルフ ローレン 合同会社 プレスリリース
節目の年を記念して、全米オープンのカプセルコレクションの一部アイテムが、ラルフ ローレン公式オンラインストア、ラルフ ローレン表参道にて販売されています。
今回は、スポーツテイストを簡単に取り入れられるレディースラインのウエアをご紹介しますよ。
「ポロ ラルフ ローレン USオープン コレクション」が登場
アメリカ・ニューヨークで開催される全米オープンテニス（US オープン）は、テニス世界4大大会のうちのひとつ。
ラルフ ローレンは、公式アウトフィッターおよびサングラススポンサーとして、2025年大会を盛り上げました。
これを記念し登場した特別なコレクションは、洗練されたスタイルとテニスシーンにおけるタイムレスな魅力が詰め込まれた、Tシャツやポロシャツなどに注目ですよ。
いま即着られるTシャツ＆ポロシャツ
暑さが残るいまの時期から着られる、半袖Tシャツやポロシャツから早速チェックしていきましょう。
「US オープン テリー リンガー Tシャツ」（税込2万6400円）は、コントラストの効いたクルーネックと半袖がシンプルでおしゃれ。
左胸に“US OPEN”とポニーロゴの特別な刺繍が入っています。
「US オープン Polo ベア ジャージー Tシャツ」（税込1万6500円）は、ボールクルーのユニフォームを身にまとったアイコニックなPoloベアが特徴的。
ベアが着ているユニフォームは、ラルフ ローレンが2025年USオープンのためにデザインしたものなんですよ。
オンラインでは売り切れてしまっているから、気になる人はラルフ ローレン表参道店などをチェックしてみて。
「US オープン テリー ポロシャツ」（税込2万7500円）は、爽やかなグリーンが美しい一着。少しモフッと見える生地が、テニスコートの芝を連想させます。
胸元のポニー刺繍のほか、首の後ろ中央にあしらわれたUSオープン公式ロゴの刺繍にもご注目。ラルフ ローレンとUSオープンの貴重なコラボモチーフで、特別感マシマシです。
さりげなくスポーツ要素を取り入れるのも◎
少し寒くなる季節に着たいアイテムもラインナップしていますよ。
「US オープン ロゴウエストバンド クロップド フーディ」（税込2万9700円）は、少し短めのクロップド丈。
伸縮性のあるジャカード織りのウエストバンドには、トーナメントのロゴがぐるっとデザインされています。さりげなくウエストマークの効果があり、着るだけでメリハリのあるコーデが完成しそう。
「US オープン フリース クリケット ポロ」（税込3万3000円）は、トレーナー型のVネック。クリケット風のストライプトリムが、スポーティーな印象です。
「US オープン ダブルニット ベースボール ジャケット」（税込4万9500円）は、程よくフィット感がありながらもゆったりと着られます。
後ろには、大きく“US OPEN”の文字があしらわれていますよ。
「ラルフ ローレン」のクラシック×スポーツミックスが今のキブン
ご紹介した「ポロ ラルフ ローレン USオープン コレクション」のアイテムは、おうちで洗濯できるのでデイリー使いにもぴったり。
日本では公式オンラインなどで購入できるので、売り切れる前にぜひチェックしてみてくださいね。
USオープンコレクション販売ページ
https://www.ralphlauren.co.jp/us-open
参照元：ラルフ ローレン 合同会社 プレスリリース