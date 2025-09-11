スポーツ要素のある「ラルフ ローレン」は外しアイテムとしても◎USオープンコレクションが必見だよ

Ralph Lauren（ラルフ ローレン）」は、全米オープンテニスのアウトフィッターを務めて2025年で20周年。

節目の年を記念して、全米オープンのカプセルコレクションの一部アイテムが、ラルフ ローレン公式オンラインストア、ラルフ ローレン表参道にて販売されています。

今回は、スポーツテイストを簡単に取り入れられるレディースラインのウエアをご紹介しますよ。

「ポロ ラルフ ローレン USオープン コレクション」が登場



アメリカ・ニューヨークで開催される全米オープンテニス（US オープン）は、テニス世界4大大会のうちのひとつ。

ラルフ ローレンは、公式アウトフィッターおよびサングラススポンサーとして、2025年大会を盛り上げました。

これを記念し登場した特別なコレクションは、洗練されたスタイルとテニスシーンにおけるタイムレスな魅力が詰め込まれた、Tシャツやポロシャツなどに注目ですよ。

いま即着られるTシャツ＆ポロシャツ

暑さが残るいまの時期から着られる、半袖Tシャツやポロシャツから早速チェックしていきましょう。



「US オープン テリー リンガー Tシャツ」（税込2万6400円）は、コントラストの効いたクルーネックと半袖がシンプルでおしゃれ。

左胸に“US OPEN”とポニーロゴの特別な刺繍が入っています。



「US オープン Polo ベア ジャージー Tシャツ」（税込1万6500円）は、ボールクルーのユニフォームを身にまとったアイコニックなPoloベアが特徴的。

ベアが着ているユニフォームは、ラルフ ローレンが2025年USオープンのためにデザインしたものなんですよ。

オンラインでは売り切れてしまっているから、気になる人はラルフ ローレン表参道店などをチェックしてみて。



「US オープン テリー ポロシャツ」（税込2万7500円）は、爽やかなグリーンが美しい一着。少しモフッと見える生地が、テニスコートの芝を連想させます。

胸元のポニー刺繍のほか、首の後ろ中央にあしらわれたUSオープン公式ロゴの刺繍にもご注目。ラルフ ローレンとUSオープンの貴重なコラボモチーフで、特別感マシマシです。

さりげなくスポーツ要素を取り入れるのも◎

少し寒くなる季節に着たいアイテムもラインナップしていますよ。



「US オープン ロゴウエストバンド クロップド フーディ」（税込2万9700円）は、少し短めのクロップド丈。

伸縮性のあるジャカード織りのウエストバンドには、トーナメントのロゴがぐるっとデザインされています。さりげなくウエストマークの効果があり、着るだけでメリハリのあるコーデが完成しそう。



「US オープン フリース クリケット ポロ」（税込3万3000円）は、トレーナー型のVネック。クリケット風のストライプトリムが、スポーティーな印象です。



「US オープン ダブルニット ベースボール ジャケット」（税込4万9500円）は、程よくフィット感がありながらもゆったりと着られます。

後ろには、大きく“US OPEN”の文字があしらわれていますよ。

「ラルフ ローレン」のクラシック×スポーツミックスが今のキブン



ご紹介した「ポロ ラルフ ローレン USオープン コレクション」のアイテムは、おうちで洗濯できるのでデイリー使いにもぴったり。

日本では公式オンラインなどで購入できるので、売り切れる前にぜひチェックしてみてくださいね。

USオープンコレクション販売ページ
https://www.ralphlauren.co.jp/us-open

参照元：ラルフ ローレン 合同会社 プレスリリース