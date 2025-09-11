IIJmioが「物理SIM→eSIM」手数料0円キャンペーン、11月20日まで
インターネットイニシアティブ（IIJ）は、SIM交換手数料を0円にする「音声限定！SIM交換手数料割引キャンペーン」の実施を発表した。期間は9月17日～11月20日。
キャンペーンでは、音声SIMから音声eSIMへの「SIMカード変更」で、SIM交換手数料2200円が0円になる。もし、音声eSIMをすでに利用しているのであれば、タイプD（NTTドコモ回線）とタイプA（au回線）の変更での手数料が無料になる。
by ライブドアニュース編集部
この記事の見出しと要約はライブドア社が開発したAIにより自動生成されたものです。実験的な機能のため、記事本文と併せてご確認ください。
インターネットイニシアティブ（IIJ）は、SIM交換手数料を0円にする「音声限定！SIM交換手数料割引キャンペーン」の実施を発表した。期間は9月17日～11月20日。
キャンペーンでは、音声SIMから音声eSIMへの「SIMカード変更」で、SIM交換手数料2200円が0円になる。もし、音声eSIMをすでに利用しているのであれば、タイプD（NTTドコモ回線）とタイプA（au回線）の変更での手数料が無料になる。