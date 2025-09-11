「こんな見つめ方をされたら」TWICE・モモ、へそ出し＆美デコルテ披露！ 「綺麗な縦長のおヘソ」
韓国の9人組ガールズグループ・TWICEのモモさんは9月10日、自身のInstagramを更新。美しいデコルテとへそを披露し、反響を呼んでいます。
【写真】TWICE・モモ、へそ出し＆美デコルテあらわに！
ファンからは「かっこいい感バチバチでよすぎる！」「めろい、めろすぎる」「こんな見つめ方をされたら」「スタイリッシュで素敵」「綺麗な縦長のおヘソが可愛い」などの声が。また「ほんまに今の髪型大天才すぎる」「髪色超かわいい」といったコメントも寄せられました。
(文:堀井 ユウ)
「かっこいい感バチバチでよすぎる！」モモさんは、14枚の写真を投稿。黒いベアトップにグレー系のスラックスを合わせたコーディネートです。美しいデコルテがあらわになっているだけでなく、へそも出ており、スタイルや肌ツヤの良さが引き立っています。
「最近さらに美が爆誕してるよ」2日の投稿でも、デコルテとおなかが大胆に見えた姿を披露したモモさん。ファンからは「最近さらに美が爆誕してるよ」「ネックレスが目に入らないよ」といった反響が寄せられました。今後の投稿にも期待したいですね。
