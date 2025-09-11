「また見たくなっちゃう」井浦新、レアな『アンナチュラル』オフショットに「企画してくれないかな」の声
俳優の井浦新さんは9月10日、自身のX（旧Twitter）を更新。人気ドラマ『アンナチュラル』（TBS系）のオフショットを公開しました。
【写真】井浦新、『アンナチュラル』のオフショットに反響！
この投稿にファンからは、「このドラマを超える作品は出てこないと思ってる」「Season2、企画してくれないかなぁ……」「今日もどこかでこのメンバーが解剖してるような気がして泣ける」「中堂さんお誕生日おめでとう」「こんなのまた見たくなっちゃう！」「かっこいいな」「そろそろ新作なんとかならないもんか？」との声が寄せられました。
(文:古原 美咲)
「そろそろ新作なんとかならないもんか？」井浦さんは「こっちは元気にやってるよ ありがとう そっちも頑張れ」とつづり、『アンナチュラル』のオフショットを公開しました。この日は、井浦さんが演じた「中堂系」の誕生日だったようで、ファン心をくすぐる粋な投稿が反響を呼んでいます。
「この組み合わせ最高」井浦さんはInstagramでもオフショットを多数公開しています。7月31日の投稿では、「水尾と田宮」とつづり、俳優・大東駿介さんとのツーショットを披露。コメントでは、「わぁー かわいいスーツ」「本当にカッコイイ」「この組み合わせ最高です」との声が寄せられています。気になる人はぜひチェックしてみてくださいね！
