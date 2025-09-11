「アルファード」が欲しいけど“カーローン・残クレ”でも厳しい…代わりに「ヴォクシー」を検討中ですが、毎月の負担額はどれだけ変わりますか？ 返済額をシミュレーション

カーローン・残クレで購入した場合における毎月の支払額の違い

アルファードとヴォクシーの新車価格の違いは以下のとおりで、200万円以上も差があります。



・アルファード（Zグレード・ガソリン）：555万円

・ヴォクシー（S－Zグレード・ガソリン）：約365万円 ※価格はいずれも税込になります



この時点で、金額面ではヴォクシーのほうが割安感はありますが、どうしてもアルファードを諦められない人であれば「カーローンや残クレで購入しよう」と考えるでしょう。そこで、分割払いで購入した場合における毎月の負担額を比較してみました。



カーローンで購入した場合

フルローン、金利2.5％（年）、返済期間10年とした場合における毎月の返済額は、以下のとおりです。



・アルファード：月5万2319円（総額628万円）

・ヴォクシー：月3万4408円（総額413万円）



毎月の支払額で約1万8000円もの差になります。「毎月の光熱費ほどがローン返済額に上乗せされる」と考えれば、アルファードを購入したことによる負担の大きさを感じられるでしょう。



残クレで購入した場合

残クレで購入した場合における毎月の返済額も比較してみました。返済の条件は金利2.5％（年）、返済期間5年、残価設定40％とします。



・アルファード：月6万4738円（総支払額382万円、残価222万円）

・ヴォクシー：月4万2575円（総支払額251万円、残価146万円）



ヴォクシーとの差額は毎月の支払額で約2万2000円と、カーローンよりも差が大きくなります。カーローンと残クレの毎月の支払額を比較してみても、アルファードの場合、前者のほうが1万2000円も負担が大きいです。

図表1

アルファード ヴォクシー 差額 本体価格（税込） 555万円 364万9800円 190万200円 ローン月返済額（総支払額） 5万2319円（627万8280円） 3万4408円（412万8960円） 1万7911円（214万9320円） 残クレ月返済額（総支払額） 6万4738円（381万9524円） 4万2575円（251万1911円） 2万2163円（130万7613円）

筆者作成



自動車税にも大きな差

自家用車を手に入れたとしても、その後には維持費がかかることも忘れてはいけません。維持費の内訳はいくつかあるものの、両者の中で特に大きな差となるのが自動車税です。



・アルファード：4万3500円（総排気量2.493リットル）

・ヴォクシー：3万6000円（総排気量1.986リットル）



両者とも、ガソリン車の場合はエコカー減税の対象外であるため、10年間保有した場合で納税額の差は総額7万5000円になります。

本体価格に比べるとインパクトは小さいものの、負担はさらに大きくなることは保有するにあたり考慮すべきです。



費用にこだわるのであれば、ヴォクシーに変更するのも選択肢の1つ

アルファードは乗り心地が快適と評判が高いことから、少し無理をしてでも購入したくなる人は多いでしょう。しかし、カーローンや残クレを利用したとしても、頭金なしの場合だと毎月の支払額は5～6万円と負担は大きいものとなります。

実際に、同じく7人乗りミニバンのヴォクシーと比較してみると毎月の支払額で約2万円も差があることから、家計への影響は大きくなることが予想されます。毎月の支払額を試算してみて、少しでも難しいと感じた場合は、ヴォクシーを選ぶのも選択肢の1つといえるでしょう。



執筆者 : 土田崇央

FP2級、AFP、簿記3級、クレジットカードアドバイザー3級、住宅ローンアドバイザー