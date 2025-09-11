ÀîÊÕÀî¥À¥à·×²è¡¢ÃÏ¸µµù¶¨¤¬ÍÆÇ§¡¡¹ñ¤¬8²¯±ß¤ÎÊä½þÄó¼¨¡¢·§ËÜ
¡¡¹¿¿åÂÐºö¤È¤·¤Æ¹ñ¤¬·§ËÜ¸©¤ÎµåËáÀî»ÙÎ®¡¦ÀîÊÕÀî¤Ë·úÀß¤ò·×²è¤¹¤ëÂçµ¬ÌÏ¥À¥à¤ò½ä¤ê¡¢ÃÏ¸µ¤ÎµåËáÀîµù¶¨¤¬11Æü¡¢ÁÈ¹ç°÷¤Î»¿ÈÝ¤òÌä¤¦Î×»þÁí²ñ¤ò·§ËÜ¸©È¬Âå»Ô¤Ç³«¤¤¤¿¡£ºÎ·è¤Î·ë²Ì¡¢¹ñ¤¬Äó¼¨¤·¤¿µù¶ÈÊä½þÌó8²¯1ÀéËü±ß¤ò¼õ¤±Æþ¤ì¡¢·úÀß¤òÍÆÇ§¤¹¤ëÊý¿Ë¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¡£°ìÉô¤Îµù»Õ¤Ï¿å¼ÁÄã²¼¤Ø¤Î·üÇ°¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¥À¥à·×²è¤ÏÃÏ¸µ½»Ì±¤é¤ÎÈ¿ÂÐ¤òÆ§¤Þ¤¨¡¢¤¤¤Ã¤¿¤óÇò»æ¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢¶å½£5¸©¤ÇºÒ³²´ØÏ¢»à¤ò´Þ¤á·×79¿Í¤¬µ¾À·¤Ë¤Ê¤Ã¤¿2020Ç¯7·î¤Î¹ë±«¤ò¼õ¤±¡¢ºÆ»ÏÆ°¤·¤¿·Ð°Þ¤¬¤¢¤ë¡£¹ñ¤Ï27Ç¯ÅÙ¤ÎËÜÂÎÃå¹©¡¢35Ç¯ÅÙÃæ¤Î´°À®¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤ë¡£