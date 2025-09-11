歌手・タレントの中川翔子さんが自身のインスタグラムを更新。双子妊娠中のカラダの変化に関する悩みを明かしました。



【写真を見る】【 中川翔子 】 「鏡で自分を見るたびに落ち込んで泣きたくなる」 妊娠中の悩みを告白 「なぜ？てことばかりびっくりする」



中川さんは「鏡で自分を見るたびに落ち込んで泣きたくなる」「妊娠してから身体中がオイリーになって肌も頭皮も」と、肌トラブルに悩まされていることを投稿。

「オイリー肌用シャンプーや石鹸にしたり皮膚科の薬頑張ってもびくともしない」と対処法を試してもなかなか改善しない状況に苦心していることを明かしました。









続けて、「背中もびっしりニキビが次から次へと。跡になったらどうしよう」「指が痛いのも地味に毎日つらい」と、身体の悩みを投稿。中川さんは、「産後ちゃんと変化してしまったことは治るんだろうか。」と綴り、「みなさん身体の変化で一番つらかったのはなんでしたか？」とフォロワーに投げかけています。







中川さんは悩みを明かした一方で、NASAが発表した火星での古代生命痕跡発見のニュースについても触れ、「もしかしたら人類史を塗り替える大ニュースでは！」「凄いことが生きてるうちに知れて嬉しい！」と興奮した様子でコメント。

そして、「誰かとこの話について興奮しながら白熱したいけど日中ひとりずっと横たわりひきこもりだから話せないからつらい」と心境を綴っています。

更に「頭良かったら宇宙の研究者になりたかった。双子の部屋に、宇宙の図鑑は絶対置きたいな」と、生まれてくる子どもたちへの思いも記しています。







この投稿にフォロワーからは、「普段の何倍も新陳代謝が激しいから皮膚からも排泄してるのだと思います」・「私も手の関節痛が1番辛かったです産後2ヶ月で治ったけど、本当に治るの？って思うくらい辛かったです」・「ホルモンの影響です 生まれたら治ります」・「もうじきHappyがくるー頑張ってー！」といった声が寄せられています。





【担当：芸能情報ステーション】