学歴詐称疑惑で市政の混乱を招いた静岡県伊東市の田久保真紀市長（５５）が選んだのは「市議会の解散」だった。

田久保市長は「初日に不信任決議が出て、審議はすべてストップした。解散という決断が必要」と説明した。市民からは「早く市政を正常化してほしい」との声が上がった。

田久保市長はこの日午前１０時に、「解散通知」の紙を、中島弘道議長に手渡した。この瞬間１９人の市議は、その資格を失い、４０日以内に市議選（定数２０）が行われることになった。

市選挙管理委員会によると、市議選にかかる公費は約４５００万円。青木敬博・前副議長は「選挙をやるのは、市民ファーストと言うより、自分ファーストだ」と非難した。

その後、田久保市長は記者の取材に応じ、「市の広報誌に、私の事実と異なる学歴が掲載されたことに端を発して、多大なるご迷惑とご心配をおかけした」と市民に陳謝。「もっと活発な意見がたくさん出て、これからの伊東の未来をつくっていくんだという、新しい力、新しい風の出現に、私としては期待したい」と述べた。

解散により実施される市議選は１０月１２日告示、１９日投開票が有力だ。新しい議会で全議員の３分の２以上が出席し、その過半数が不信任案に賛成すれば、田久保市長は失職する。

市議会解散について、市内の５０歳代の女性は「市長の問題なのに、なんで市議選になるのか分からない。まず、自分の信を問うのが先で、市長選でしょう」と首をかしげた。

また、市内の４０歳代の自営業男性は「不信任だからといって、解散というのは身勝手な感じがする。早く市政を正常化してほしい」と話した。

田久保市長は５月の市長選で現職を破り初当選。６月初旬に市長の学歴について「卒業ではなく除籍」と指摘する文書が全市議に届き、市議会が調査特別委員会（百条委員会）を設置。市議会は今月１日、百条委での調査や東洋大の記録などから、田久保市長の証言を虚偽と認定し、不信任決議案を全会一致で可決。市長は１１日までに議会を解散しなければ、失職することになっていた。