上下関係厳しすぎ？aespa・カリナ、SMエンタ先輩と“伝説的ユニット”結成時の誤解を釈明「萎縮していた」

aespaのカリナが、話題を呼んだ所属事務所SMエンターテインメントの“先輩後輩ショット”について釈明した。

9月10日、少女時代・ヒョヨンのYouTubeチャンネル「ヒョヨンのレベルアップ」にカリナがゲスト出演した。

SMエンターテインメントの直属の先輩であり、長年憧れてきたヒョヨンと対面したカリナは、緊張と高揚を隠せなかった。ついには「私は普段はふざけたりおしゃべりしたりする方なんです。でも（少女時代の）オンニ（お姉さん）たちが大好きすぎて、今は本当にファンミーティングに来た気分です」と告白した。

（画像＝「ヒョヨンのレベルアップ」キャプチャ）カリナ

カリナとヒョヨンはSMの先輩後輩であると同時に、プロジェクトグループ「GOT the beat」で共に活動した経験もある。GOT the beatはBoA、少女時代のテヨンとヒョヨン、Red Velvetのスルギとウェンディ、aespaのカリナとウィンターが参加するプロジェクトガールズグループで、大きな人気を集めた。

ただ当時のaespaはデビューからわずか2年で、大先輩たちと同じチームを組むことになり、カリナは「とても萎縮していた」「自分の限界に何度もぶつかっているように感じた」と振り返る。その上で「オンニたちと撮った練習室の映像を何度も繰り返し見返した」と語り、保存用に撮った映像を繰り返し見ながら学び、成長してきたと強調した。

（画像＝「ヒョヨンのレベルアップ」キャプチャ）ヒョヨン（左）、カリナ

実際、カリナとウィンターが緊張していた様子は、いわゆる“SM先輩後輩ショット”と呼ばれる写真にも表れていた。GOT the beatの練習室で、テヨンとヒョヨンがソファにもたれてリラックスしている一方、スルギとウェンディは背筋を伸ばして座り、カリナとウィンターは床に座っているという、上下関係がにじむような構図がファンの笑いを誘ったのだ。

ヒョヨンは「その写真のせいで『後輩を厳しく管理しているのでは』とよく言われた」と笑いながら語り、カリナは「ずっと憧れていたオンニたちだから、座っていたくなかった。普段からメンバーと一緒にいるときも、あまり座らないんです」と釈明し、さらに笑いを誘った。

