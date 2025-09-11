

TUBE

「SONGS TUBE 〜終わらない夏の伝説〜」が、9月18日午後10時からNHK総合で放送される。デビュー40周年“夏の王様”TUBEが残してきた数々の伝説に迫る。ハマスタライブの舞台裏にも密着。節目のライブにかけるメンバーの思いとは？

【写真】「SONGS TUBE」スタジオライブの模様

デビュー40周年を迎えた、“夏の王様”TUBEが5年ぶりの登場。1985年のデビュー以来、「あー夏休み」「シーズン・イン・ザ・サン」「夏を抱きしめて」など、夏をテーマにした数々の名曲を生み出してきたTUBE。これまでのCD総売り上げは1200万枚以上、アルバムでは7作がミリオンヒットを記録するなど、日本の音楽シーンを牽引（けんいん）し続けてきた。

TUBEの歴史を語る上で欠かせないのが、毎年夏に開催される横浜スタジアムでの通称「ハマスタライブ」。1988年の初開催以来、野外ならではのど派手な演出で、多くのファンを魅了している。今回、36回目を迎えた今年8月のハマスタライブの舞台裏にSONGSのカメラが密着。巨大噴水や、火を噴く“ガメラ”など、40周年にふさわしいスペシャル演出が盛りだくさんのステージ。節目のライブにかけるメンバーの思いとは？

番組責任者・大泉洋とのトークでは、TUBEが40年に渡って残してきた数々の伝説に迫る。「そもそもいつから夏バンド？」「初紅白では○○で登場！」「今年のハワイ公演が大騒動に!?」“夏の王様”TUBEの驚きのエピソードが次々と明かされる。

スタジオパフォーマンスは、TUBE40周年ならではのスペシャルセットリスト！“夏バンド”として歩むきっかけとなった「あー夏休み」、「夏を待ちきれなくて」「ガラスのメモリーズ」「シーズン・イン・ザ・サン」のヒット曲メドレー、今年のハマスタライブの最後にファンへの思いを届けた「a song for love」を披露する。

「SONGS TUBE 〜 終わらない夏の伝説 〜」放送予定

【放 送】 9月18日(木) 午後10:00〜10:45 ＜総合＞【再放送】 9月23日(火) 午前0:35〜1:20 ＜総合＞ ※月曜深夜【出 演】 TUBE・大泉洋【歌唱曲】 「あー夏休み」、「夏を待ちきれなくて〜ガラスのメモリーズ〜シーズン・イン・ザ・サン」、「a song for love」【番組公式HP】 https://www.nhk.jp/p/songs