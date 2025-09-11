山形県川西町のコインランドリー駐車場で9日夜に発生した強盗事件で、警察は、逮捕した町内の68歳の男が現場周辺で当時営業していた店を狙って犯行に及んだとみて調べています。



この事件は、川西町時田の無職・松浦昭一容疑者（68）が9日夜9時40分ごろ、川西町上小松のコインランドリーの駐車場で、利用客の57歳の女性にカッターナイフを突き付けて「金出せ、金出せ」などと脅し、現金500円を奪った疑いで逮捕されたものです。

松浦容疑者は犯行後、車で現場から逃走しました。





警察によりますと、店舗の周辺に設置されている複数の防犯カメラに、犯行に及ぶ前から車で店の近くを通る松浦容疑者の姿が映っていたということです。現場周辺では当時、営業している店は少なく、警察は松浦容疑者がコインランドリーが当時営業中だったため狙った可能性があるとみて調べています。警察が防犯カメラの映像をもとに松浦容疑者の行方を追っていた所、10日正午過ぎに米沢市内のパチンコ店で車に乗り込もうとしている松浦容疑者を発見。職務質問をすると犯行を認める供述をしたため、その場で緊急逮捕しました。松浦容疑者の車からは犯行に使用したとみられるカッターナイフが見つかっています。警察が犯行の動機などを調べています。