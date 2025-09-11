神戸はあす12日にリーグ柏戦（ノエスタ）を行う。11日は非公開で最終調整。吉田孝行監督は「ここからは1試合ごとに重みが増す。試合数が少なくなってきて重圧が増してくるが、自分たちは“これをやれば勝てる”というのが去年からできている。いかに妥協せずにできるかに掛かっている」と王者の底力を強調した。

近年はシーズン終盤に圧倒的な強さを発揮してきた。リーグ初制覇を成し遂げた23年は9月以降の公式戦で7勝1分け1敗。連覇を達成した24年も同14勝2分け2敗と驚異的な勝率を残した。試合をこなしながら積み重ねてきた「チームの基準（プレー強度、立ち位置、運動量）」が全体に浸透することで、他クラブとのデッドヒートを制してきた。

チームは現在、公式戦8試合連続で複数得点がない。ホームでの柏戦の相性も良くない（直近5試合1分け4敗）。だが就任3年間で積み上げた揺るがない自信がある。FW大迫勇也とFW武藤嘉紀の完全復調も追い風だ。「3連覇のチャンスは滅多にない。後悔しないよう毎日を過ごしているし、目の前の試合に勝っていく思いが強い」と指揮官。秋のラストスパート、王者が再び爆発的な末脚を見せつける季節が来た。