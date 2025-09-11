【ワシントン＝中根圭一】米航空宇宙局（ＮＡＳＡ）は１０日、火星の岩石から「古代生命の痕跡を発見した可能性がある」と発表した。

微生物の代謝などで作られる物質が見つかった。研究成果は科学誌ネイチャーに同日掲載された。

火星では液体の水が豊富に存在していた証拠や有機物は発見されていたが、生命体がいたことを裏付ける直接の証拠は確認されていない。ＮＡＳＡのショーン・ダフィー長官代行は記者会見で「火星での発見の中で、最も明確な生命の兆候の可能性がある」と述べた。

岩石は昨年７月、ＮＡＳＡの無人探査車「パーシビアランス」が、北半球の「ジェゼロ・クレーター」にある水の痕跡が残る谷で採取した。岩石には斑点があり、探査車に搭載したＸ線やレーザー光による分析装置などで成分を調べた。

その結果、斑点には、地球上では腐敗した有機物の周囲などで見つかるリン酸鉄や、微生物による代謝で生じる硫化鉄が含まれていることがわかった。

これらの物質は、数十億年前の生命の痕跡の可能性があるが、高温や酸性といった過酷な自然環境でもできることがある。ＮＡＳＡの研究チームは「生命の有無について結論を出すにはより多くのデータやさらなる研究を必要とする」と説明している。