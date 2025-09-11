ボーイズグループStray Kids（ストレイキッズ）が、グローバルK−POPファンが直接選定したアワードで最高順位に選ばれた。

「THE FACT MUSIC AWARD（ザ・ファクトミュージックアワード＝TMA）」組織委員会は11日「先月20日から今月10日まで3週間行われた『2025THE FACT MUSIC AWARD』の『TMA人気賞』オンライン投票でStray Kidsが、最終的に1位となった」と発表した。

韓国のネットメディア「THE FACT」と、K−POPファンのコミュニティープラットフォーム「FAN N STAR」によるアワードで、集計の結果、Stray Kidsは計9169万8909票を獲得し、49％の得票率で1位になった。最近4枚目のフルアルバム「KARMA（カルマ）」で復帰した後、米国ビルボードメインアルバムチャート「ビルボード200」のトップに立つなど圧倒的な成果を記録。全世界ファンの熱烈な支持に支えられた。

「TMA人気賞」の授賞は20日、マカオで開かれる本授賞式で行われる。韓国メディアのザ・ファクトは11日「特にStray Kidsは今回の授賞式で『TMA人気賞』受賞はもちろん、新曲も舞台で披露する予定で、グローバルK−POPファンの期待が高まっている」と報じた。

またこの日「2025THE FACT MUSIC AWARD」の「ファン＆スターチョイス賞」のソロ・グループ部門のオンライン投票もすべて終了した。投票集計の結果、BTSのJIN（ジン）がソロ部門1位となり、バーチャルボーイズバンドPLAVEはグループ部門の投票で最も多くの票を獲得し、各部門の受賞者として最終確定された。

同イベントには、Stray Kidsの他、IVE（アイヴ）、BOYNEXTDOOR（ボーイネクストドア）、aespa（エスパ）、ENHYPEN（エンハイプン）、NCT WISHらトップアーティストが出演する。