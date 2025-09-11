今田美桜さん主演・連続テレビ小説『あんぱん』（NHK総合／毎週月曜〜土曜8時ほか）。第24週「あんぱんまん誕生」の第119回が9月11日に放送され、反響を呼んでいます。

【写真】津田健次郎さん演じる東海林を見送るのぶと嵩

のぶと嵩が高知新報で働いていた時の上司、東海林（津田健次郎さん）が柳井家を訪れました。

SNSやコメントでは、東海林が年を重ねた様子をうまく表現した津田さんの演技に心を動かされた人が多くいました。

＊以下9月11日放送回のネタバレを含みます。

＜あらすじ＞

柳井家に高知新報時代の上司、東海林（津田健次郎さん）が訪ねてくる。

再会を喜ぶのぶ（今田美桜さん）に、嵩（北村匠海さん）の活躍をうれしそうに話す東海林。

そのころ、浮かない顔で投稿作品を整理していた嵩。

八木（妻夫木聡さん）たちの前で悩みを吐露する。「おじさんアンパンマンがなぜ人気が出ないのか。何かが足りない」と考えているのだという。

柳井家では、おじさんアンパンマンが気になったという東海林が、のぶに疑問をぶつけている。

のぶがアンパンマンの読み聞かせをするうちに感じたことを、東海林に伝える。「強さを見せつけて敵を倒すのではなく、自分を顧みず、弱い人や困っている人を救うのが真のヒーロー」だと思うようになったのだという。

のぶの話を聞いた東海林は「やっとみつけたにゃ」と話し、高知新報でののぶと嵩の採用面接での言葉を振り返る。

そこに嵩が帰宅する。東海林は「もっとこじゃんとあのおんちゃんを描け。のぶは、こじゃんと応援せい。お前らが長い時間かけて見つけたもんは間違っちゃせん。俺が責任を持つ」と伝える。

玄関で見送るのぶと嵩。東海林は「ほいたらにゃ」と去り――。

＜視聴者の声＞

高知新報時代の嵩とのぶを支えた良き上司・東海林。白髪が増え、声は丸みを帯びていました。津田さんの年を重ねた演技のうまさが注目を集めました。

「東海林さんが最後の力を振り絞って会いに来てくれたみたいにしか見れなかった。 やっと声が出てますみたいなツダケンさんの演技、丸まった寂しい背中と後ろ姿」

「東海林さんの声からハリが消え、全体的に丸くなった『老いた演技』が上手いなぁ」

「何よりも声の深みにこれまでの人生と優しさを感じて説得力がすごかった」と津田さんの演技を称賛する声が目立ちました。

「本質をしっかり感じ取ろうとする眼差しと心の奥にある温かさ...。久々の登場で再び『にゃー』も聞けてめっちゃ嬉しかった」

「くたびれた感じと大きな笑顔が素敵すぎてもうずっとキュンキュンする」と東海林の再登場を喜ぶ声もありました。

東海林との再会の意味は？

「逆転しない正義」を探すのぶと嵩に、東海林は強く心を動かされていました。

「さんざん戦争を美化していた記者達が、そんな事なかったような記事を書き始め東海林さんは怒ってた。彼も揺るぎない正義を探していたのだ」との指摘も。

おじさんアンパンマンに足りない何かを探している嵩。東海林との再会が何かヒントにつながるのか注目する人もいました。

「東海林さんが最後の後押しをして今のアンパンマンが生まれるという流れなのかな？」「東海林さんの力のない笑い、どこか透き通ったような穏やかな感じ… 大切なことを伝え、2人の成功を見届け飄々と去っていく、それがお役目だったんだなあ」とのコメントも目立ちました。

のぶから出されたあんぱんを、東海林は一口だけ食べてお皿に戻しました。「ひと齧りだけしたあんぱんがアンパンマンを想起させるね」と考察した人もいました。

朝ドラ通算112作目となる『あんぱん』は、子どもたちの人気者＜アンパンマン＞を生み出したやなせたかしと、小松暢の夫婦をモデルとした物語。ヒロインの＜朝田のぶ＞を今田美桜さん、＜柳井嵩＞を北村匠海さんが演じます。

のぶの母・羽多子を江口のりこさん、のぶの妹・蘭子を河合優実さん、メイコを原菜乃華さん、嵩の母・登美子を松嶋菜々子さん、謎のパン職人・屋村草吉役を阿部サダヲさんが演じます。

林田理沙アナウンサーが語りを、脚本は中園ミホさんが担当。主題歌『賜物』はRADWIMPSが手掛けています。