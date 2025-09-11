¡Ö¥ä¥Ð¤¤¥·¡¼¥ó¡Ä¡×40ºÐà²ø±é½÷Í¥áÉþ¤Î¤Þ¤Þ¥×¡¼¥ë¤ËÆþ¤ê¡Ä¡Ö¥¥¹¤·¤¿¾ì½ê¡×¡Ö¤³¤ó¤Ê´¶¤¸¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤Í¡×
¶ÛÄ¥¤Î¥·¡¼¥ó¤À¤±¤É¡Ä¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤Ï¾Ð´é
¡¡½÷Í¥¤Î¾¾ËÜ¤Þ¤ê¤«(40)¤¬¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¥É¥é¥Þ¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤¬ÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡Åê¹Æ¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢¾¾ËÜ¤¬¼ç±é¤Î¥É¥é¥Þ¡ÖÃ¥¤¤°¦¡¢¿¿²Æ¡×¤Ç¤Î1¥³¥Þ¡£ÇÑ¹»¤ÎÃ¯¤â¤¤¤Ê¤¤¥×¡¼¥ë¤Ç¡¢¿¿²Æ(¾¾ËÜ)¤È»þÌ´(°ÂÅÄ¸²)¤¬µ¤»ý¤Á¤ò³Î¤«¤á¹ç¤Ã¤Æ¥¥¹¡£
¡¡¤½¤³¤Ø»þÌ´¤ÎºÊ¡¢Ì¤Íè(¹â¶¶¥á¥¢¥ê¡¼¥¸¥å¥ó)¤¬¡Ö¤º¤Ã¤È¡Ä¸«¤Æ¤¿¤è¡¼¡¼¡¼¡¼¡¼¡×¤È¸À¤¤¸½¤ì¤ë¡¢¤È¤¤¤¦¥·¡¼¥ó¡£¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤Ç¤ÏÉþ¤Î¤Þ¤Þ¥×¡¼¥ë¤Ë¤Ä¤«¤ê¡¢µ¤»ý¤Á¤è¤µ¤½¤¦¤Ë¾Ð¤ß¤òÉâ¤«¤Ù¤ë¾¾ËÜ¤Î¤Ï¤·¤ã¤¤¤À»Ñ¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¤Ï¡Ö¤³¤Î¥·¡¼¥ó¤³¤ó¤Ê´¶¤¸¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤Í¡×¡Ö¤ß¤Æ¤¿¤è¡¼¤Î¥·¡¼¥ó¤À¡×¡Ö¥ä¥Ð¤¤¥·¡¼¥ó¡Ä¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ãÉÝ¤«¤Ã¤¿¡×¡Ö¿åÃæ»£±Æ¤âÂçÊÑ¤Ç¤·¤¿¤Í¡×¡Ö¥×¡¼¥ëµ¤»ý¤ÁÎÉ¤µ¤½¤¦¡×¡Ö¥¥¹¤·¤¿¾ì½ê¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£