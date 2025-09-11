¡ÚÌÀÆü12Æü¤Î¤¢¤ó¤Ñ¤ó¡ÛÅì³¤ÎÓ¤¬¾åµþ¤·¤¿ËÜÅö¤ÎÍýÍ³¤¬ÌÀ¤«¤µ¤ì¡¢Àä¶ç¤¹¤ë¿ó¤È¤Î¤Ö¡Ò12ÆüÊüÁ÷¤Î¤¢¤é¤¹¤¸¾Ò²ð¡Ó
¶×»Ò¤«¤é¤Î¼ê»æ¤¬ÆÏ¤¯
¡¡NHKÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ö¤¢¤ó¤Ñ¤ó¡×¤ÎÂè24½µ¡Ö¤¢¤ó¤Ñ¤ó¤Þ¤óÃÂÀ¸¡×¤Ï11Æü¡¢Âè119²ó¤¬ÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¡£Ìø°æ²È¤òË¬¤ì´¶Æ°¤ÎºÆ²ñ¤ò²Ì¤¿¤·¤¿Åì³¤ÎÓÌÀ(ÄÅÅÄ·ò¼¡Ïº)¤¬¾åµþ¤·¤¿ËÜÅö¤ÎÍýÍ³¤¬ÌÀ¤«¤µ¤ì¡Ä¡£
¡ÒÂè119²ó¤¢¤é¤¹¤¸¡Ó
¡¡Åì³¤ÎÓ¤ÎË¬Ìä¤«¤é¤Û¤É¤Ê¤¯¤·¤Æ¡¢¾®ÅÄ¶×»Ò(ÌÄ³¤Í£)¤«¤é¼ê»æ¤¬ÆÏ¤¯¡£¤½¤³¤Ë¤ÏÅì³¤ÎÓ¤¬¾åµþ¤·¤¿ËÜÅö¤ÎÍýÍ³¤¬½ñ¤«¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¼ê»æ¤òÆÉ¤ó¤Ç¸ÀÍÕ¤ò¼º¤¦¤Î¤Ö(º£ÅÄÈþºù)¤È¿ó(ËÌÂ¼¾¢³¤)¡£¤½¤ÎÌë¡¢¿ó¤Ï´ù¤Ë¸þ¤«¤¤¡¢²¿¤«¤ËÆÍ¤Æ°¤«¤µ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë±ôÉ®¤òÁö¤é¤»¤ë¡£
¡¡Ï¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ö¤¢¤ó¤Ñ¤ó¡×¤Ï¡Ö¥¢¥ó¥Ñ¥ó¥Þ¥ó¡×¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤¿Ì¡²è²È¤Ç³¨ËÜºî²È¤Î¤ä¤Ê¤»¤¿¤«¤·¤µ¤ó(1919~2013Ç¯)¤È¡¢¾®¾¾Äª¤µ¤ó(1918~93Ç¯)¤ÎÉ×ÉØ¤ò¥â¥Ç¥ë¤Ë¤·¤¿Êª¸ì¡£2¿Í¤¬¿ÍÀ¸¤Î¹ÓÇÈ¤ò¾è¤ê±Û¤¨¡¢àµÕÅ¾¤·¤Ê¤¤ÀµµÁá¤òÂÎ¸½¤·¤¿¥¢¥ó¥Ñ¥ó¥Þ¥ó¤Ë¤¿¤É¤êÃå¤¯¤Þ¤Ç¤òÉÁ¤¯¡£
¡¡µÓËÜ¤ÏÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ö²Ö»Ò¤È¥¢¥ó¡×(2014Ç¯)¤ä¡ÖDoctor-X ³°²Ê°å¡¦ÂçÌçÌ¤ÃÎ»Ò¡×¥·¥ê¡¼¥º(¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü¡¢12~24Ç¯)¤Ê¤É¤ò¼ê³Ý¤±¤¿Ãæ±à¥ß¥Û¡£NHKÁí¹ç(Ëè½µ·î¡ÁÅÚÍË¸áÁ°8»þ)¤Ê¤É¤ÇÊüÁ÷Ãæ¡£NHK¥×¥é¥¹¤Ç¸«Æ¨¤·ÇÛ¿®¤â»ëÄ°¤Ç¤¤ë¡£