折り紙にインスピレーションを受けたPCスタンドで注目を集め、スタンドやケースなどPC・モバイルアクセサリーを展開するMOFTは、iPhone 17シリーズに対応するアクセサリー製品の新シリーズ「Snap Play Collection」を9月11日から順次発売します。

独自素材のレザーケース

MOFTが独自開発したヴィーガンレザー素材「MOVAS」製のケース「iPhone 17シリーズ対応MOVASレザーケース」は、カメラボタン部分のデザインを刷新してスマートフォン全体を保護するスマホケース。薄型ながら保護性能と柔らかい手触り、デザイン性を両立しています。カラーはミスティグレー、トープ、エメラルドグリーン、サファイアブルー、ディープブルー、テラコッタ、ジェットブラックの7色。

iPhone 17/Air/17 Pro/17 Pro Maxの4機種に対応し、発売日は9月11日。販売価格は6980円（税込）。

多機能カードケース＆スタンド

「MOFT 多機能カードケース＆スタンド - MagSafe対応 -」は、MagSafeに対応してiPhoneの背面に装着できるカードケース。折り紙から着想を得たMOFTならではのデザインで、最大8枚のカードを収納できます。装着したまま開いてスマホスタンドとして利用可能。カラーはミスティグレー、トープ、エメラルドグリーン、サファイアブルー、ディープブルー、テラコッタ、ジェットブラックの7色で、9月29日に発売。販売価格は7180円（税込）です。スタンド機能を省いたモデルもあり、価格は5980円（税込）。

リバーシブルデザインのApple Watch用バンド

「Apple Watch用マグネット式シリコンバンド」は、MOFT初となるApple Watch用バンド。両面に別のカラーを配したリバーシブルデザインで、1モデルで4通りのスタイルが楽しめます。カラーはジェットブラック×サンドベージュ、ディープブルー×ミスティグレー、サファイアブルー×エメラルドグリーン、サンライズオレンジ×ミストブルー、プリンイエロー×パープルの5色で、42mmモデルと46mmモデルを9月11日に発売。販売価格は5880円（税込）です。

2種類のフックを備えたリングストラップ

「全機種対応ストリングストラップ アップグレード版」は、2種類のフックを備え、片手で長さを調節できるスマートフォン用リングストラップ。MOFT製ケースに限らず、あらゆるスマホケースに対応します。カラーはミスティグレー、ブラウン、ブラック、ブルーの4色で、9月11日に発売。価格は3980円（税込）です。