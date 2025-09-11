陸上男子で１００メートル、２００メートル世界記録保持者のウサイン・ボルト氏（ジャマイカ）が１１日、都内で行われた「ＰＵＭＡ ＴＨＥ ＦＵＴＵＲＥ ＯＦ ＦＡＳＴ」に参加した。国内外のメディアを前にトークショーを行った。１３日開幕の世界選手権へ向けても注目選手などを挙げた。

ボルト氏は２００８年に１００メートル世界新記録を樹立。その後も、０９年に自身の記録を塗り替える９秒５８をマークした。「最初は勝つことだけ、オリンピックで金メダルを取ることだけ考えていた。そうしたら世界記録保持者になっていた」と話す。今後、世界記録更新する選手が生まれるかと問われ、「いつかは破られるが、今は更新できそうな選手がいない。心配はしていない」と自信をのぞかせた。

世界選手権も観戦に訪れる予定だという。引退後にスタンドから世界選手権を見るのは初めて。「走っているのを見る方が緊張する」と笑った。注目選手には男子棒高跳びのアルマンド・デュプランティス（米国）を挙げ、世界新記録に期待を寄せた。日本勢では４×１００メートルリレーの“リレー侍”をピックアップ。「ドラマがあって楽しみ」と３大会ぶりのメダル獲得へ注目だという。

最後は陸上に取り組む子供たちへ「一生懸命、練習しなければいけない。努力をしなければいけない。自分を信じなければいけない。大変なこともあるけど、自分を信じてやり抜くことが大切」と熱いメッセージを送った。