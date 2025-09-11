◇カーリング女子・日本代表決定戦 ロコ・ソラーレ 9-7 フォルティウス(11日、稚内市みどりスポーツパーク)

ミラノ・コルティナ2026出場枠を懸けた世界最終予選に出場する日本代表チームを決めるこの大会。ロコ・ソラーレが初戦に臨み、エキストララウンドに突入する接戦を制しました。

ロコ・ソラーレは第2エンドに1点を先制されるものの第3エンドで同点とし、先攻となった第4エンドで2点をスチールします。その後、第6エンドまでに同点とされますが、3-3の状況で第7エンドから第10エンドまでは、ロコ・ソラーレが2点先行するとフォルティウスが追いつくというお互い一歩も譲らない死闘を繰り広げます。そして7-7でエキストララウンドに突入。最後はロコ・ソラーレのスキップ藤澤五月選手が、ダブルテイクアウトを決め、2点を挙げ9-7で接戦をものにしました。土壇場での会心のショットに藤沢選手も興奮を隠しきれず「っしゃあ!!」「フォー!!」と喜びの声をあげました。

勝利したロコ・ソラーレの藤澤選手は、この試合を振り返り「いやー、エキサイティングな試合でした。緊張しました」と満面の笑みを見せました。

最後の緊迫した場面については「相手の吉村選手のラストショットも同じようにプレッシャーのかかるショットだと思うんですけど、それをしっかり決めてきて、お互いに良いショットを出せた試合になったかなと思います」と相手にリスペクトの気持ちを表しました。

先行しても追いつかれる展開。勝利の要因は「苦しい部分もあったんですけど、我慢しきって2点取れるところでしっかりとりきることができましたし、相手に2点とられることもあったが、そこで気持ちを切らさずに集中できたのがよかったのかなと思います」と述べました。

今大会は、SC軽井沢クラブを含めた3チームでの争い。互いに2試合ずつ戦い、成績上位2チームで決定戦を行います。

そしてロコ・ソラーレは初戦を終えてからわずか2時間弱の午後1時から、SC軽井沢クラブとの試合に臨みます。藤澤選手は「この展開になると、ゆっくり休める時間とオンオフをしっかり切り替えて、集中すべきところは集中する、休むこところはしっかり休むことが大事になってくるかなと思います」と第2戦に向かう気持ちを明かしました。