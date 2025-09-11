FIBA3×3U23ワールドカップ2025の女子U23日本代表が発表…6年ぶりの世界一へ

日本バスケットボール協会（JBA）は9月11日、中国・雄安で同月17日から開催される「FIBA3×3U23ワールドカップ2025」に出場する3×3女子U23日本代表メンバーを発表した。

8月の「FIBA3×3ユース・ネーションズリーグ2025アジア」で総合優勝を飾り、世界への切符をつかんだ女子代表。前大会からは田中平和（トヨタ自動車アンテロープス）、花島百香（ENEOSサンフラワーズ）、伊波美空（トヨタ紡織サンシャインラビッツ）が続けてメンバー入りした。

また、ユース・ネーションズリーグに参加していた西ファトゥマ七南（早稲田大学）、上野心音（筑波大学）の2名に代わり、近藤京（アイシンウィングス）、倉持のりか（MAURICE LACROIX）が新たに招集されている。

女子代表は13日から2日間、国内で直前合宿を実施し、17日17時30分からエジプトとの開幕戦に臨む。2019年大会以来6年ぶりの世界一に向け、まずは初戦を白星で飾ってもらいたい。

今回発表されたメンバーは以下のとおり。

◆■FIBA 3×3 U23ワールドカップ2025 女子U23日本代表

【選手】



田中平和（180センチ／トヨタ自動車アンテロープス）



花島百香（178センチ／ENEOSサンフラワーズ）



近藤京（170センチ／アイシンウィングス）



伊波美空（167センチ／トヨタ紡織サンシャインラビッツ）



倉持のりか（176センチ／MAURICE LACROIX） ※予備登録

【スタッフ】



チームリーダー：松藤貴秋（中京大学）



ヘッドコーチ：前田有香（JBA）



コーチ：伊集南（株式会社デンソー）



アスレチックトレーナー：岡本香織（JBA）



チームマネージャー：稲葉一政（JBA）



サポートスタッフ：伊地知さら（日本体育大学）

